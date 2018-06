V Knapovci mají celé léto šetřit s pitnou vodu

Ústí nad Orlicí - V Knapovci, místní části Ústí nad Orlicí, se pravidelně objevují problémy se zásobováním pitnou vodou.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Fanta Michal

Vloni město zprovoznilo nový vodojem, který měl svými 150 kubíky vody, tedy téměř čtyřnásobně větší kapacitou, než měl starý vodojem, zajistit dostatečnou zásobu vody. Ale i tak přestala v pondělí 28. května z kohoutků téct voda. A od června platí výzva pro obyvatele Knapovce, Dolního a Horního Houžovce, aby po dobu tří měsíců pitnou vodu odebírali úsporně a nepoužívali ji k zalévání, napouštění bazénů a mytí aut.

Koupací sezona

„Při běžném používání vodojem stačí, ale na začátku letní koupací sezóny došlo k jeho přetížení a vyčerpání veškerých zásob,“ říká ředitel divize vodohospodářských služeb městské společnosti TEPVOS Michal Kaválek.

Letošní teplé jaro vedlo k přípravě zahradních bazénů dříve a v podstatě v jednom termínu na rozdíl od loňského postupného oteplování. „Vodojem neměl od začátku května velkou rezervu, poklesl na 37 procent své kapacity. Spotřeba kulminovala během posledního květnového víkendu, v sobotu 26. odteklo 115 kubíků, v neděli 27. dokonce 117 kubíků. Vodojem se nestačil doplňovat, k prvnímu krátkodobému výpadku došlo před nedělní půlnocí. Druhý výpadek nastal v časných ranních hodinách v pondělí 28. května. Odstávka byla způsobena totálním spotřebováním vody. Během dne jsme do Knapovce k mateřské škole až do 18 hodin naváželi cisterny s vodou, vodojem se začal plnit až k večeru. Abychom získali nějakou rezervu, byla voda v Knapovci vypnuta do 6 hodin ráno dalšího dne,“ vysvětluje Michal Kaválek.

„Je vidět, že o víkendech stoupá spotřeba i třikrát. Je ovšem třeba myslet na to, že žádné zdroje nejsou nevyčerpatelné. Teď snad už napouštění bazénů kulminovalo, ale stále se z toho vzpamatováváme, vodojem rozhodně není naplněn,“ dodává.

Městský vodovod

Orlickoústecká radnice má vizi připojení Knapovce a dalších okrajových částí na městský vodovodní řad, ale je to plán s výhledem na několik let, který bude ovlivněn zejména dohodami s vlastníky pozemků.

„Propojení s městem chceme udělat co nejrychleji. Ústí nemá nějaké přebytky vody, nicméně má jí dost pro všechny lokality,“ potvrzuje místostarosta Ústí nad Orlicí Jiří Preclík, který má v gesci koordinaci osadních výborů nebo životní prostředí.

Zatím chce město řešit nahromaděnou spotřebu vody harmonogramem napouštění. “Vzhledem ke statistikám spotřeby, kdy abnormálně vyletí jeden víkend při přípravě bazénů na letní sezónu, chceme příští jaro udělat alespoň harmonogram napouštění. Neumím zaručit spolupráci místních obyvatel, ale věřím, že tomu tak bude. Budeme v té věci spolupracovat s osadním výborem. Cílem harmonogramu bude, abychom nebyli i po týdnu plnění vodojemu na nějakých 30 procentech kapacity, jako je tomu nyní,“ plánuje Jiří Preclík.

„O harmonogramu nemám představu, osadní výbor zatím žádný nepřipravuje. Nevstupujeme do činnosti, kterou má v rukou město. Ale co děláme, je osvěta, můžeme apelovat na občany Knapovce, aby promýšleli, jak hospodaří s vodou,“ řekla členka osadního výboru v Knapovci Hana Drobná.

Adéla Janovská