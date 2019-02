V Jehnědí slaví tři výročí najednou

Jehnědí – Ves mezi Ústím nad Orlicí a Chocní bude v sobotu slavit hned tři kulatá výročí najednou: 730 let obce, 130 let zdejšího sboru hasičů a 100 let místního Sokola.

Jehnědí. Ilustrační foto. | Foto: archiv obce Jehnědí

„Pozvánky jsme roznesli po celé obci, oslav by se měli zúčastnit i starostové a hasičské sbory z okolí," uvedl starosta obce Milan Myšák. Na oslavy jsou zváni všichni, kteří mají k této obci vztah, rodáci i přátelé. Program začne v osm ráno prohlídkami kaple Panny Marie, školy a výstav v hasičské zbrojnici. V deset hodin se vydá slavnostní průvod obcí, půjde od obecního úřadu k pomníku padlým, kde budou položeny věnce. Slavnostní zahájení oslav je plánováno ve 13.30 v sokolovně. Mluvit se zde bude o historii obce, hasičů i Sokola, do Jehnědí byl pozván i historik František Musil. K vidění bude vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ v Jehnědí, přítomné svými vtipy a vyprávěním pobaví imitátor Václav Faltus. Od 17 hodin se bude konat country večer. Během oslav bude v Jehnědí veřejnosti přístupné i letiště a hangár pro ultralehká letadla.

Autor: Dana Pokorná