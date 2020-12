Klavíry české společnosti Petrof, které odmítla převzít Čína, dělají radost umělecky založeným dětem na Orlickoústecku. Základní umělecké školy v Jablonném nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě patřily mezi prvních jedenáct škol, které klavír získaly v grantové výzvě "Piana do škol".

Základní umělecká škola ve Vysokém Mýtě získala před Vánocemi krásný dárek. Uspěla v grantové výzvě „Piana do škol“ a od nadace Karel Komárek Family Foundation převzala pianino zn. Petrof. | Foto: FB ZUŠ Vysoké Mýto

V obou městech z nich měli velkou radost. „Byl to šok, ale strašně milý, obzvláště v této zvláštní době. Ta radost se nedá popsat. Sehnat tak exkluzivní klavír do běžné třídy bychom z našich prostředků nikdy nebyli schopni,“ svěřila se ředitelka Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě Iva Vrátilová. V této zušce bylo piano umístěno do třídy jedné z učitelek hry na klavír, příležitost zahrát si na něm však dostanou všichni. Vedení školy má v plánu i klavírní koncert, vše však bude záležet na tom, v jakém režimu budou moct základní umělecké školy po novém roce vyučovat. „Zřejmě bychom pořídili nějaké nahrávky, protože v té třídě by uspořádat koncert asi nešlo. Chceme žáky zapojit i tím způsobem, že by napsali například nějakou povídku, co je na klavíru zaujalo, oslovilo, čím je pro ně jiný nebo významný,“ dodala Iva Vrátilová. Nové piano je pro vysokomýtskou uměleckou školu i velkou výzvou pro obnovení klavírních soutěží.