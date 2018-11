V Helvíkovicích se koledy přesunou na tamní statek

Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci, v provozu BĚSTOVICE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 21000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: vítána je praxe ve stavebnictví nebo vzdělání ve stavebním oboru, , vhodné je zaslat životopis na uvedený e-mail:, konarkova@be.zpsv.cz. Pracoviště: Žpsv a.s., provoz běstovice čp. 34, 565 01 choceň, 565 01 Choceň 1. Informace: Konárková, +420 465 473 586,724 035 659.

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) ŘIDIČ/KA - ZKRÁCENÝ ÚVAZEK (POUZE PRO OZP). Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 75 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Lidická č.p. 107, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, NÁSTUP DLE DOHODY, NÁPLŇ PRÁCE , - jízda s dodávkovým automobilem (plachtovým), případně s vlekem (plachtovým) , - kontrola přijímaného zboží, vykládka, potvrzování převzetí , - kontrola kvality/množství přijatého zboží, vč. správného potvrzování, předávání přijatých dokumentů , - komunikace s administrativním pracovníkem úseku , - správné naložení zboží, jeho fixace ve voze , - včasné předávání informací (předávání dokladů, …) , - organizace a optimalizace jízdy , - bezchybné ložení zboží v úložném prostoru vozu , - pohotové řešení úkolů vzešlých z aktuální situace, úkolů zadaných administrativním pracovníkem úseku či úkolů nadřízeného , - úklid svěřených dopravních prostředků, udržování bezproblémového chodu , - pomoc při inventarizaci zásob , - používání manipulační techniky v rámci činností souvisejících s přesunem zboží či materiálu , - spolupráce s pracovníky ostatních úseků provozu , - veškeré činnosti vykonává v souladu s BOZP a PO, ODPOVĚDNOST , - nakládka, vykládka, kontrola zboží , - přeprava zboží , - zajištění funkčnosti, nepoškozenosti, údržby svěřených dopravních prostředků a jiných svěřených pomůcek , POŽADUJEME: , - pracovní místo je zřízeno jako chráněné pracovní místo výhradně pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Uchazeč musí naplňovat zákonnou definici osoby se zdravotním postižením. , - řidičský průkaz sk. B případně BE (nebo vyšší - C, CE) , - min. střední odborné (vyučen) , - aktivní řízení vozidla, - časovou flexibilitu , - spolehlivost, důslednost, pečlivost a odpovědný přístup , - samostatnost a aktivní přístup , - loajalitu a pozitivní přístup k práci , - čistý trestní rejstřík , KONTAKT: e-mailem zaslat životopis. Pracoviště: Handi help s.r.o., Lidická, č.p. 107, 563 01 Lanškroun. Informace: Jiří Mareš, .