V Třebíči nyní stavaři instalují nejdelší dřevobetonový most v Evropě. Délka nosníků, vyrobených z kůrovcového dřev, dosahuje 22 metrů a kompletně hotový by měl být letos v létě. Jak to na staveništi u sousedů na Vysočině vypadá, se můžete podívat v galerii. A brzo i na vlastní oči v Dolní Čermné, kde bude stát podobný.

"Do Třebíče se přijeli podívat zástupci Pardubického kraje s náměstkem hejtmana pro dopravu Michalem Kortyšem. Ten se u konstrukce setkal s docentem Fojtíkem, který před časem krajskou samosprávu na tuto novou technologii upozornil. Pardubický kraj připravuje podobný dřevěný most i v našem regionu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje pracuje na projektu, stavět se začne příští rok a jako první byl vybrán most v Dolní Čermné," uvedl mluvčí pardubického hejtmanství Dominik Barták.

Jak most vypadal před instalací složený v hale, jak se vlastně vyrábí a proč kraj chce v pilotním projektu tuto technologii otestovat se můžete dočíst zde:

První vlaštovka. V Dolní Čermné vyroste dřevobetonový most. Vydrží prý stejně

Most v Dolní Čermné bude zhruba poloviční než vidíte na galerii. Dřevobetonové mosty mají podle Bartáka v praxi přinést mnohem rychlejší instalaci, nižší cenu a menší ekologickou zátěž.

"Obsahují čidla, která hlásí poškození či průnik vody, takže oprava je snadná a stavaři hned ví, co se kde děje. Z hlediska výdrže i nosnosti konstrukce jsou stejné jako klasické železobetonové mosty. Jedná se však o novinku, která se v Čechách zatím moc nepoužívá. Pokud se v praxi osvědčí, budeme se s dřevobetonovými konstrukcemi setkávat v příštích letech mnohem častěji," dodal mluvčí.