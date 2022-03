Dobrá zpráva: Ukrajinští lékaři zůstávají v kraji

Dřevěný kostelík s věží a střechou krytou šindelem najdeme v centru Dobříkova nedaleko místní obecního úřadu. Jeho historie ale sahá až do roku 1679, kdy byl postaven ve Velké Kopani na Zakarpatské Ukrajině. V roce 1857 pak byl prodán do vesnice Cholmovec u rumunských hranic. Začátkem 20. let 20. století se však stav kostela výrazně zhoršil. Ikonický dřevěný kostelík se rozhodl koupit senátor a československý novinář Václav Klofáč. Zaplatil za něj tehdy 16 000 korun a o tři roky později jej nechal převézt do Dobříkova u Chocně.

Už v roce 1931 byl slavnostně otevřen za účasti patriarchy Církve československé Gustava Procházky. Události se pak zúčastnili hosté nejen z Čech, Moravy a Slovenska, ale také z Podkarpatské Rusi.

Dobříkovský kostelík je od roku 1963 zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek a je majetkem Církve československé husitské.