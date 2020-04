Pro Dětský domov Dolní Čermná je největší změnou volný čas dětí. Na vychovatele jsou tak kladeny větší nároky. Pomáhají dětem s plněním úkolů, které jim zadali učitelé. Ti komunikují s dětmi obdobně jako s ostatními žáky a forma záleží na jednotlivých školách.

„Rozdíl je v tom, že naši zaměstnanci nejsou profesionální učitelé a nemají ani k dispozici speciální pomůcky. Kromě toho se věnují dětem v časech, kdy by se za normálních okolností věnovaly mimoškolním zájmovým činnostem,“ řekla ředitelka z Dolní Čermné Stanislava Švarcová.

Ta také sdělila, že některé děti už se těší do školy a to zejména za svými kamarády. Výhodu děti z vesnice přeci jenom oproti svým vrstevníkům z města mají. Kromě zahrady se mohou jít projít do blízkého lesa. Děti nepřichází ani o kontakt se svými rodiči, ať už pomocí telefonů či videohovorů.