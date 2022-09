V lanškrounském útulku na nové majitele čeká například rodina dobrmanů: tři štěňata, jejich máma a pes. Ti sem přišli o prvním červnovém víkendu poté, co je policie kvůli týrání odebrala majiteli.

Útulek Pet Heroes Lanškroun se nachází v areálu Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun a patří k neziskové organizaci Pet Heroes z.s. Pečuje o pejsky a kočičky v nouzi.

„Vypadali jako kostry plné červů, štěňata měla částečně atrofované svalstvo, matka střižené uši, třebaže je to u nás zakázané,“ vysvětluje vedoucí lanškrounského útulku Pet Heroes Radka Kristková. U feny se navíc objevily problémy se štítnou žlázou, u štěňat ukázaly krevní hodnoty na nemocnou slinivku i játra. „To může být následkem masivního začervení, ale také něčím jiným,“ uvádí Kristková, podle které je situace horší než kdy předtím.

Lidé se prý po covidové pandemii čím dál častěji psů zbavují. „V době covidu se útulky napříč republikou, tedy i ten náš, vyprázdnily. Lidé si pejsky adoptovali ve velkém. Teď jsme ale zažili dva měsíce, kdy se nepodařilo umístit žádného psa. Naopak psů přibývá,“ dokládá Kristková.

Aspoň do útulku

Výsledkem jsou tak spousty opuštěných psů a málo lidí, kteří by se o ně chtěli starat. „Lidé k nám stále volají, že chtějí umístit další a další psy, my už je ale nemáme kam dávat, zejména velká plemena,“ popisuje vedoucí lanškrounského útulku.

Když se zkrátka z roztomilého štěněte stane psí puberťák, majitelé se jej často raději zbaví. Cesta umístění v útulku je však stále ještě tou nejschůdnější. „Někoho ale napadne uvázat psa v lese u stromu a nechat ho tam, na to nemám odpověď. To je věc, kterou jsem za 15 let stále ještě nepochopila,“ říká Kristková.

Lanškrounský útulek tak nyní praská ve švech, a aby zvládl přijímat více pejsků, potřebuje rozšířit kapacitu. Psů v lanškrounském útulku je zde nyní kolem dvaceti, kapacity už ale zdaleka nepostačují. „Potřebujeme koupit nové venkovní kotce hlavně pro psy, kteří u nás bohužel zůstanou nejspíše několik let, protože se kvůli jejich velikosti, ničení věcí nebo jiným problémům těžko adoptují,“ vysvětluje Kristková a vyzývá veřejnost o pomoc.

Lidé tak mohou přispět na číslo účtu 2288471053/5500. Libovolné příspěvky půjdou právě na pořízení kotců.