V Chocni přibudou brzy dva nové supermarkety

Gastronomie - Gastronomie Vedoucí provozu 21 000 Kč

Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) VEDOUCÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: GTH catering a.s. - provoz KORADO a.s. Česká Třebová, Bří Hubálků č.p. 869, 560 02 Česká Třebová 2, Náplní práce je řízení kuchyně/kantýny závodního stravování, pouze ranní provoz Po-Pá. , Požadujeme SŠ vzdělání, praxi na vedoucí pozici v gastro oboru. , Nabízíme zázemí velké stabilní společnosti, nástup možný IHNED., Příspěvek na životní připojištění, výhodné závodní stravování., Kontakt: telefonicky 8 - 16 hodin nebo e-mailem. Pracoviště: Gth catering a.s. - provoz korado a.s. česká třebová, Bří Hubálků, č.p. 869, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Ilona Dibelková, +420 725 939 144.