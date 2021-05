V sobotu v 10 hodin dopoledne se dvě sportovkyně z České Třebové postavily pod zdejší nejznámější kopec a začaly stoupat. Byla to první cesta nahoru a dolů z celkových pětašedesáti.

Proti nim se však postavilo proměnlivé počasí. Zprvu dešťové přeháňky totiž brzy vystřídala průtrž mračen a přidala se také bouřka. „Byla jsem v jednu chvíli tak mokrá, že ze mě dole oblečení museli strhávat,“ popsala Kateřina. Ta se svou kamarádkou rozhodla, že za každého počasí vystoupají výšku Mount Everestu. Nahoru je nehnal jen sportovní duch, ale také motivace pomoci pětiletému Šimonkovi s diagnózou Sotosův syndrom. Ten způsobuje nerovnoměrný vývoj a opoždění v motorické i mentální složce, dětský autismus a poruchu pozornosti. „Když přišla ta největší bouřka, říkaly jsme si, že už je to možná trochu extrém. Ale jen jsme se dohodly, že vydržíme. Je to výzva a déšť jednou přejde. Rodiče Šimona takovou výzvu prožívají každodenně, takže nefňukáme, jdeme,“ vysvětlila odhodlaně Darina, která se svou parťačkou okolo třetí hodiny odpoledne po patnácté stoupala místní krpál. Ten se vlivem přívalového deště navíc změnil v jednu velkou bahnitou plochu.

Místo: Peklák,



Počet zdolání: 65x



Počasí: nehraje roli



Motivace: pomoc pětiletému Šimonkovi

I přes nepříznivé počasí ale na kopci a pod kopcem panovala uvolněná a odhodlaná atmosféra. Odvážní přátelé s Katkou a Darinou několikrát kopec vystoupali, jiní čekali dole v základně, míchali iontové nápoje a strážili zásobu banánů. Jiní napekli buchty a tchán Kateřiny zvolil jako rychlý příjem cukrů pro manželku a její parťačku koblihy.

Velkou oporou byla Kateřině a Darině po celou dobu, tedy více jak 30 hodin vkuse, supporťačka Simona. Při každém sestupu Pekláku byla totiž připravená se suchými věcmi, občerstvením. „Kontrolovala, jestli dost pijeme jíme. Připravovala nám i teplé jídlo a sama dost promrzla,“ vysvětlila Kateřina a zároveň zmínila, že právě pomocnice Simona má také zásluhu na úspěšném zdolání třebovského Mount Everestu.

Přísná pravidla

Na dlouhý odpočinek ale nebyl čas. Celosvětová výzva everesting má totiž přísná pravidla. Zdolaná výška se nesmí v čase závodu měnit nebo zkracovat a pauza pod kopcem může být jen na rychlé doplnění energie. A tak ani v noci ze soboty na neděli Kateřina s Darinou nenačerpaly energii a pokračovaly ve výzvě. Samy ale přiznávají, že s nikým jiným by do ničeho podobného nešly. „Někdy dlouhé hodiny mluvíme, jindy ale potřebujeme čas každá sama na sebe, nasadíme sluchátka a klidně tři hodiny mlčíme,“ vysvětlila Katka. „Ona mě tahá nahoru, já jí pak pomáhám s rychlostí dolů,“ dodala Darina. Není to zdaleka poprvé, co se Kateřina s Darinou odhodlaly k extrémnímu výkonu. V roce 2017 se rozhodly, že z České Třebové poběží na vrchol Sněžky. Po třídenní aktivitě vrchol skutečně zdolaly.

Víkendovou výzvu navíc na několik kol v sobotu dopoledne přijala také maminka Šimona, který je pro obě kamarádky největší motivací. Šimon totiž musí stále cvičit a zpevňovat tělo, právě rehabilitace je ale velmi drahou záležitostí. Celková částka, kterou se třebovačky rozhodly vybrat je 37. 550 korun. Peníze rodina využije na letní rehabilitační týden s hipoterapií, cena pro dítě je 8.250 korun a dále na intenzivní čtyřtýdenní terapii u fyzioterapeuta Davida Soviše. A v neděli dopoledne bylo ve veřejné sbírce téměř 74.000 korun. „Pokud by se vybraly další peníze, využijeme je využije na další možnost rehabilitace v Brně. Zatím by se jednalo o 14 denní terapii na zkoušku a poté bychom viděli, zda to Šimonek zvládne i na měsíc,“ vysvětlili rodiče.

Šimon je na první pohled velký chlapec. Nyní mu však je 5 a půl a mentálně se nachází ve věku asi 2 dvou let. Jeho hlavní diagnózou je Sotosův syndrom, tedy syndrom nadměrného růstu. K této diagnóze jsou přidruženy další diagnózy, například centrální hypotonický syndrom s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem s těžkým opožděním jak v motorické, tak v mentální složce,dětský autismus, porucha pozornosti nebo hyperaktivita. Vzhledem k tomu, že růst Šimonka je rychlý a svalstvo ochablé, je nutné stále cvičit a tělo zpevňovat. WEB: https://www.donio.cz/PeklakovyEverstingProSimonka