/ANKETA/ Zatímco Ústí nad Orlicí o sdílených kolech teprve uvažuje, v sousední České Třebové už je rozhodnuto. Nejpozději na konci dubna zde odstartuje projekt sdílených kol, bude jich 50 na celkem 15 stanovištích ve městě. Před použitím bicyklu bude třeba si stáhnout aplikaci Nextbike. Co si o sdílených kolech v Třebové myslíte vy? Budou mít smysl? Hlasujte v anketě.

Česká Třebová dá šanci sdíleným kolům | Foto: Město Česká Třebová

Stanoviště, kde bude možné na kolo nasednout a zároveň ho vrátit, budou rozmístěna na frekventovaných místech po celém městě. Jejich mapu po zavedení systému naleznete v mobilní aplikaci Nextbike, v mapovém portálu na webu města a v květnovém čísle Českotřebovského zpravodaje.

"Pohyb na kole je ekologický, prospěje zdraví našich občanů a zároveň by mohl ulehčit automobilové dopravě ve městě. Za důležité považuji také to, že projekt bude spolufinancován z programu Pardubického kraje. Město tak neponese náklady spojené s provozem systému samo,“ odůvodnila přistoupení města k systému Nextbike místostarostka Petra Válková.

Názory veřejnosti ale jednoznačné nejsou. "Nebylo by lepší postavit u nádraží pořádnou cyklověž, ať si každý jezdí na vlastním kole? To, co tam stojí, je ostuda," míní například pisatel na městském facebooku Jakub Hotmar. Jeho stanovisko sdílí mnozí další.

V Ústí nad Orlicí zatím není o projektu sdílených kol rozhodnuto, i zde jsou názory, aspoň podle čtenářů Deníku, rozpolcené.

Při přihlášení do aplikace sdílených kol v Třebové bude nutné nahrát kredit alespoň v hodnotě 50 korun. Prvních patnáct minut jízdy bude vždy zdarma, pokud od předchozí jízdy uplynulo alespoň deset minut. Každá další započatá půl hodina je zpoplatněna částkou 25 korun. Po šesti hodinách se pak při přesažení limitu 300 korun kolo automaticky samo uzamkne.

„Využívání sdílených kol a jeho dopady budeme průběžně monitorovat a vyhodnocovat. Po osmi měsících se pak rozhodneme, zda v zapojení do systému pokračovat. Od kolegů v regionu vím, že naše město není jediné, které se chystá do projektu zapojit. Možná se nám tak časem podaří vybudovat místní propojenou síť obcí a měst, kde bude možné kola Nextbike užívat,“ dodala místostarostka Válková.

Bicykly bude moci využít každý občan i návštěvník města, který si za tímto účelem stáhne aplikaci Nextbike. Kola Nextbike mají sedm převodových stupňů, jsou bytelná a jejich konstrukce zahrnuje přední košíček pro odložení menších příručních tašek.