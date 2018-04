V České Třebové se otevírá další Pošta Partner

Česká Třebová - V Pardubickém kraji je v současné době v provozu už 29 poboček Pošty Partner a brzy se otevře další. Konzum na Chmelnici v České Třebové nahradí starou poštu v Klácelově ulici. Objekt pod Starým náměstím už nevyhovoval současným požadavkům, mimo jiné tu bylo složité zaparkovat.

PRODEJNA potravin na Chmelnici v České Třebové v současné době prochází rekonstrukcí, od 1. května začne fungovat jako Pošta Partner.Foto: Vizualizace

Prodejna prochází rekonstrukcí, jako pobočka Pošta Partner otevře 1. května.

VSTŘÍC ZÁKAZNÍKŮM

„Nově vybudované centrum bude mít bezbariérový přístup, parkoviště v dostatečné kapacitě. Co se týče služeb Pošty Partner, budou srovnatelné s klasickou pobočkou České pošty, to znamená budou tu prováděny veškeré poštovní a v souvislosti s poštovní spořitelnou i bankovní operace,“ uvedl ředitel Konzumu Miloslav Hlavsa. Dodal, že k výhodám, které Českotřebovští pocítí, patří i delší otevírací doba a na rozdíl od té původní bude pošta provozována jako ukládací, nejen podací.

V České republice již funguje přes čtyři sta Pošt Partner, zřizují se zejména v místech s menším počtem obyvatel. Projekt běží od roku 2015, kdy pošta začala s převáděním poboček na smluvní partnery: obce, podnikatele nebo spotřební družstva. Ti však poukazovali na nízké provize, které berou za provedené poštovní transakce. „Česká pošta zvýšila od 1. 4. 2018 finanční odměnu pro smluvní provozovatele Pošt Partner. Fixní část odměny vzrostla v průměru o zhruba čtyři procenta. V absolutních číslech se jedná o částky od 400 po 600 korun měsíčně navíc. Důvodem navýšení finanční odměny je snaha zatraktivnit projekt Pošta Partner, a to nejen pro nové zájemce, ale i pro stávající provozovatele,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

KLADNÁ NULA

Od května bude Konzum provozovat už dvacet poboček Pošty Partner. Podle ředitele družstva se sice situace s provizemi mírně zlepšila, nicméně limitem stále je, mzdové náklady neustále rostou. „Na výdělek to není, ale daří se nám Pošty Partner provozovat s kladnou nulou,“ uvedl Miloslav Hlavsa.

Ředitel orlickoústeckého Konzumu zdůraznil, že družstvo bere v potaz i kvalitu života na vesnicích.

Konzum by podle svých analýz mohl provozovat až pětatřicet poboček Pošty Partner, v současné době je pro něj největším limitem personální obsazení obchodů, v nichž by mohla být pobočka pošty. „Zajistit lidi, to je v současné době obrovský oříšek,“ podotkl Miloslav Hlavsa. Práce v prodejnách je časově náročná a pro většinu žen, které tu hrají prim, je těžké ji skloubit s rodinným životem. „Obchod a služby jsou provozovány i v hodinách, kdy by většina lidí chtěla mít volno. Zákazníci chtějí mít obchod otevřený v sobotu, v neděli, jenže zajistit na tento čas zaměstnance je velký problém,“ dodal ředitel Konzumu. Družstvo aktuálně řeší personální obsazení obchodů, které by šlo spojit s poštou, v Líšnici, Těchoníně nebo ve Srubech.



Vloni bylo v ČR otevřeno 189 Pošt Partner, jsou alternativou poboček České pošty. První vznikla v roce 2009 na Božím Daru.