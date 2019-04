U příležitosti Dne učitelů byli v České Třebové ve čtvrtek oceněni učitelé v anketě Českotřebovský Ámos. První ročník ankety, kterou vyhlásilo město Česká Třebová, zahájilo vystoupení Sloník Toník v podání Veverek a Ježečků z mateřské školy U Koupaliště.

V nové roli se ocitla Magdaléna Peterková, která letos poprvé neslaví Den učitelů jako pedagog, ale jako starostka města. „Dnes je to 427 let, co se narodil Jan Amos Komenský, a my si připomínáme tento den jako Den učitelů. Po čtyřiceti letech, kdy jsem pracovala ve školství, vím, že práce učitele není jenom práce, ale je to také poslání,” uvedla starostka města. Poprvé v historii České Třebové byli oceněni jednotlivci z oblasti školství za svou práci.