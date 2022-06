V Brandýse začíná festival. Připomíná 400 let od příchodu Komenského do města

/OBRAZEM/ Zažít tři dny s Janem Amosem Komenským? V Brandýse je to možné. Od pátku 3. června totiž ve městě oslavují nejen kulaté narozeniny učitelé národů, ale také 400 let od doby, kdy Komenský do města přišel. Později se zde navíc oženil a napsal mimo jiné veledílo Labyrint světa a ráj srdce.

V Brandýse začal festival. V relaxační zóně před školou se v pátek a sobotu koná přehlídka řemesel. | Foto: Deník/Karolína Velšová