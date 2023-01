„Místní sokolská jednota se postupně oživuje, narůstá i samotná členská základna, která však musí vzhledem k nevyhovujícímu stavu objektu cvičit v pronajatých prostorách,” uvedla krajská zastupitelka a tajemnice Sokolské župy Východočeské-Pippichovy Lenka Pařízková. Problém je podle ní jak se střechou, tak s vlhkostí či vytápěním.

Zámeček čeká další kolo dražby

Neutěšený stav sokolovny trápí i obyvatele města. „Taková krásná budova, ale čas se na ní už slušně podepsal. Jsem zvědav, zda s ní nové vedení opravdu něco udělá, nebo to budou opět jen povídačky,” řekl například František Malák.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický chce pro město najít ideální prostor a věří, že sokolovna je správným místem. „Ve městě není alternativní prostor, kde by bylo možné pořádat kulturní akce jako například plesy či různé komornější koncerty a představení. Proto se budova sokolovny pro tyto účely nabízí,” sdělil Netolický a popsal, které kroky by měly následovat. „Město by nyní ve spolupráci s jednotou mělo připravit kalkulaci na nezbytné práce a stavební úpravy, o kterých bychom následně mohli jednat,“ dodal hejtman.

„Že by se konečně blýskalo na lepší časy? No uvidíme,” odpověděla nevěřícně na dotaz ohledně sokolovny Jitka Horáková, která žije v Brandýse přes dvacet let.

Společná schůzka hejtmana s novým starostou Brandýsa nad Orlicí Vítem Zabranským byla důležitá pro nastavení vzájemné spolupráce mezi krajem a městem. Hlavním důvodem je zmíněný krajský rehabilitační ústav, kde jsou pacienti především s onemocněním pohybového ústrojí - po operacích a úrazech pohybového ústrojí, s onemocněním neurologického systému a také s bolestmi páteře a kloubů. „Místní samospráva je pro nás obzvláště v případě, kdy se ve městě nachází krajské zařízení, velmi důležitým partnerem. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí je navíc pro město jako takové významným zaměstnavatelem, takže jsem přesvědčený, že bychom měli společně komunikovat velmi aktivně,“ uvedl hejtman.

Sídliště i hrad

Během schůzky informoval starosta Zabranský hejtmana také o záměru města na regeneraci panelového sídliště nedaleko nádraží. „Jedná se o dva roky starý projekt, který v tehdejších cenách vyšel na 36 milionů korun, což je pro rozpočet našeho města bez dotačních prostředků opravdu složité,” řekl starosta Zabranský a dodal, že ceny od té doby výrazně narostly. Proto město řeší jednak etapizaci celého projektu, ale také potenciální dotační možnosti v rámci národních, ale i evropských dotací.

Peníze by nakonec mohly přitéci i do zdejší zříceniny hradu ze 13. století. Tato národní kulturní památka v majetku města postupně prochází rekonstrukčními a sanačními pracemi za účelem zvýšení bezpečnosti a zpřístupnění veřejnosti. „Stejně jako v případě hradu Cimburk u Městečka Trnávka bychom mohli v rámci krajského rozpočtu pomoci městu s dílčími záchrannými pracemi, což v kombinaci se státními dotacemi může být významná pomoc pro oživení této turistické zajímavosti,“ řekl hejtman.