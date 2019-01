Ústí nad Orlicí – Přidělené dotace a ty, které jsou „na spadnutí", začínají formovat plán investičních akcí města v letošním roce. Rozpočet města budou zastupitelé schvalovat 11. února.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Ve druhé polovině roku se předpokládá realizace sběrného dvora. Záměr se připravoval asi tři roky. Město, jako investor záměru, na podzim loňského roku podalo žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Ta byla akceptována po stránce věcné a formální a nyní je posuzována odbornými útvary fondu, informoval na pondělníí tiskové konferenci radnice místostarosta Zdeněk Ešpandr.

Inspirují se u sousedů

Náklady na stávající sběrný dvůr rostou. Běžně ho využívají nejen obyvatelé Ústí nad Orlicí, a tak se Ústečtí zřejmě budou chtít inspirovat v sousední České Třebové, kde se obyvatelé města prokazují čipem a odpady se váží. Ukládání separovaného odpadu by mělo být stejně jako ve Třebové zdarma.

Provozovatelem sběrného dvora by měla být společnost Tepvos, v jejímž areálu v Královéhradecké ulici by měl být dvůr vybudován. „Jeho součástí bude mimo jiné zastřešená rampa pro shoz odpadu, sklad nebezpečných odpadů a šestadvacet kontejnerů a nádob na shromažďování odpadů," přiblížil Zdeněk Ešpandr. Náklady by měly dosáhnout 20 milionů korun, město očekává dotace z EU a Státního fondu životního prostředí ve výši 15 milionů.

Česká Třebová vybudovala dvůr s podporou Evropské unie a Státního fondu životního prostředí za 25 milionů korun. Otevřen byl v prosinci roku 2011.