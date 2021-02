Zakotvit toto pravidlo do vyhlášky se orlickoústecká radnice rozhodla poté, co přicházeli stížnosti od obyvatel nebo návštěvníků města, že byli ohroženi nebo napadeni psem uvázaným na veřejném prostranství. „Dokonce jsme v minulém roce měli jeden závažný úraz dítěte, který se této problematiky týkal. Zjevně nestačí povinnosti obecné, které jsou stanoveny naší platnou a účinnou obecně závaznou vyhláškou. Proto byla naformulována nová povinnost pro vlastníky zvířat, především psů,“ vysvětlil důvody pro změnu vyhlášky o pořádku a čistotě ve městě vedoucí právního a obecního živnostenského úřadu Marian Rada. V platnost změna vstoupí 1. března.

Zastupitel Petr Strákoš se pozastavil na textem vyhlášky, která říká, že „držitel psa je povinen zajistit, aby v případě, kdy na veřejném prostranství uváže psa, případně též jiné zvíře, jehož povaha to vyžaduje a umožňuje, mělo toto zvíře nasazený náhubek.“ „Přijde mi to naprosto kontraproduktivní, protože v okamžiku, kdy si pejska uvážu a řeknu, že když mu dám košík, má deprese a je hrozně smutný, v tom okamžiku to jeho povaha neumožňuje a košík mít nemusí,“ upozornil.

Podle Mariana Rady se nová povinnost bude na psy vztahovat v každém případě, u jiných zvířat se bude posuzovat podle dané formulace, mezi papouškem nebo koněm je rozdíl. Majitel psa by musel mít potvrzení od veterináře, že zvířeti nasazený náhubek působí psychické, zdravotní či jiné problémy, jinak riskuje pokutu.

Těžké ublížení na zdraví

K napadení dítěte psem bez dozoru došlo vloni ke konci listopadu, tříapůlleté holčičce způsobil ošklivá zranění v obličeji. Její léčba dál pokračuje. Podle maminky holčičky dívka psa nijak neprovokovala, pouze procházela kolem něj u cukrárny, kam si odskočila majitelka. Pes byl uvázaný, ale náhubek neměl. „Víme, o jakého psa se jedná. Pes není naočkovaný a dříve útočil na ostatní psy, což jsme se bohužel dozvěděli pozdě,“ řekla tehdy Deníku.

Policie na případu dále pracuje. „Zahájeny byly úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu těžké ublížení na zdraví,“ uvedla mluvčí policie Markéta Janovská.