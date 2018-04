Ústí podpořilo nadační fond nemocnice

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu Lisař/ka - pracovník/nice balení výrobků. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, POŽADUJEME: , - práce vhodnější pro ženy, - spolehlivost , - samostatnost , - aktivní a pozitivní přístup k práci , NABÍZÍME:, - zaměstnání ve stabilní společnosti , -MULTI poukázky čtvrtletně a další zaměstnanecké benefity, stravenky , -Dovolená navíc , Upozorňujeme vás, že zasláním Vašeho životopisu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, za účelem výběrového řízení, případně výběru na danou pracovní pozici. Po ukončení tohoto řízení bude Váš životopis vymazán. Chcete-li, aby Váš životopis byl nadále veden v naší evidenci, musíte nás písemně požádat a stanovit lhůtu evidence.. Pracoviště: Josef škrkoň - techplast, a.s. - pracoviště česká třebová, Benátky, č.p. 2044, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Miluše Tučková, +420 465 531 038,464 622 338.

Traktoristé a obsluha zemědělských strojů TRAKTORISTA - OPRAVÁŘ-DOJIČ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: středisko ŽV Sopotnice, Sopotnice č.p. 193, 561 15 Sopotnice a České Libchavy č.p. 96, 561 14 České Libchavy, Požadujeme: řidičský průkaz sk. T a sk. C, Pracovní doba od 6.30 hodin do 15.00 hodin, v letní sezóně je nutná časová flexibilita. Pracoviště: Obživa a.s.- středisko žv sopotnice, 561 15 Sopotnice. Informace: Viera Klekarová, +420 608 553 356.