Ústí nad Orlicí: Novým předsedou Kociánky bude virtuóz Pavel Šporcl

Přípravy 64. ročníku Kocianovy houslové soutěže jsou v plném proudu. Ústí nad Orlicí se stane dějištěm nejstaršího a nejprestižnějšího klání svého druhu v Evropě ve dnech 3. až 7. května 2022. Přihlašování účastníků běží, mladí houslisté do 16 let mají čas na podání přihlášky do 28. února. Novým předsedou "Kociánky" bude Pavel Šporcl, který nahradí nedávno zesnulého Pavla Hůlu.

Novým předsedou mezinárodně uznávané "Kociánky" bude houslový virtuóz Pavel Šporcl | Foto: Město Ústí nad Orlicí

Patronem soutěže a uměleckým ředitelem hudebního festivalu Kocianovo Ústí, který soutěžní klání doprovází, bude již tradičně houslový virtuos Pavel Šporcl. „Každoročně se do Ústí nad Orlicí velmi těším. S velkou radostí poslouchám úžasné výkony dětí a mladých houslových nadějí a mám radost z toho, že se i v dnešní době rodí děti, které jsou tak zapálené do hry na housle,“ konstatoval houslista, který kdysi sám prestižní soutěž vyhrál. Letos se zhostí další role, stane se také předsedou poroty 64. ročníku mezinárodně uznávané Kociánky. Dlouhá léta tento post zastával houslista a hudební pedagog Pavel Hůla, který však loni v prosinci zemřel. “Pavel Hůla byl skvělou uměleckou osobností, kterou respektoval celý hudební svět. A můj kamarád. Udělám vše proto, abych v nové roli navázal co nejlépe na jeho odkaz, který budoval tolik let. Byl skvělým předsedou poroty. Bude nám na Kociance moc chybět,” podotkl Pavel Šporcl. Poslední léta poznamenaná pandemií koronaviru Kocianově houslové soutěži nepřála, předminulý ročník musel být zrušen bez náhrady, loňský se sice konal, ale bohužel jen distančně. Organizátoři i příznivci doufají, že letos na se již bude moci uskutečnit plnohodnotná soutěž a do Ústí nad Orlicí opět přijedou mladí houslisté z různých zemí a kontinentů. Hudební festival Kocianovo Ústí letos nabídne šest atraktivních koncertů, které odstartují 2. května uvedením Vivaldiho Čtvera ročních dob v podání Pavla Šporcla a komorního souboru Barocco sempre giovane. Festival už tradičně uzavře Koncert vítězů KHS 2022 v sobotu 7. května v Roškotově divadle. Porota bude opět sedmičlenná, vedle Pavla Šporcla v ní usedne Daniel Glineur z Belgie (emeritní profesor Académie de Musique d´Ath), Štěpán Ježek (AMU Praha, člen Bennewitzova kvarteta), Pravoslav Kohout (hudební publicista, zakladatel Kocianova kvarteta), Hana Kotková ze Švýcarska (Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano), František Novotný (JAMU Brno a VŠMU Bratislava) a rakouský pedagog loňského laureáta Wladislaw Winokurow.