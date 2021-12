/FOTOGALERIE/ Márnice na hřbitově v Ústí nad Orlicí, městské části Hylváty, kterou doposud vlastnil stát, znovu patří městu. Budova byla bezúplatně převedena do jeho majetku. A tak nic nebrání tomu, ji opravit. Márnice je ve velmi špatném stavu, mimo jiné se propadala střešní konstrukce.

Opravu by mělo město dokončit v prvním pololetí roku 2022. | Foto: Město Ústí nad Orlicí

Orlickoústečtí zastupitelé chtějí márnici vrátit do původního stavu. Vybrán byl již dodavatel, oprava by město měla stát asi 600 tisíc korun a hotová by měla být na konci prvního pololetí roku 2022. Ambicí města je navázat na tuto opravu vybudováním zpevněné páteřní komunikace v areálu hřbitova.