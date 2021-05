V úterý 4. května se velitel strážníků Milan Kalous za doprovodu místostarosty města Jiřího Preclíka potkal s ředitelem Územního odboru Policie ČR v Ústí nad Orlicí Radomírem Štantejským a vedoucím obvodního oddělení policie Tomášem Blažkem. Všichni zúčastnění jednali o další spolupráci, kterou obě strany hodnotí jako prospěšnou.

Podle policistů i strážníků je Ústí nad Orlicí bezpečným místem s nízkou kriminalitou. „Stav bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Ústí nad Orlicí je dlouhodobě stabilní,“ hodnotil velitel městských strážníků Milan Kalous. Na schůzce se hovořilo například o městském kamerovém systému, který přispívá k objasňování trestných činů a přestupků. „Město uvažuje o rozšíření městského kamerového systému,“ dodal Jiří Preclík.

Nový kamerový by bod by mohl například monitorovat okolí novostavby domu dětí a mládeže. Policie České republiky navíc uvítala plán města přestěhovat sídlo městské policie z Kostelní ulice do budovy v Dělnice ulici. Obě bezpečnostní složky tak k sobě budou mít blíž.