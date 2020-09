„Také letos neziskové organizace připravily velmi zajímavé a prospěšné projekty, které jsou zaměřeny na podporu rodin, dětí, seniorů i hendikepovaných,“ shrnul Pavel Šotola, radní Pardubického kraje a zároveň jeden z donátorů a dodal: „Jsem velmi rád, že i přes problémy, které přinesla situace kolem koronaviru, se sešla tak štědrá podpora od donátorů z řad místních firem, měst i kraje. Je to velký projev společenské odpovědnosti, která se stává v našem kraji realitou.“

První podpora donátorů směřovala do pobočky ZŠ a PŠ Svítání ve Vysokém Mýtě na interaktivní výuku v logopedické třídě. Druhým podpořeným bylo sdružení Neratov s projektem Chceme orat, ne to zvorat. V pořadí třetím prezentujícím bylo rodinné centrum Srdíčko, kde by rádi realizovali mezigenerační propojení dětí a seniorů.

Donátoři finančně přispěli spolku Péče o duševní zdraví, středisko Ústí nad Orlicí na klinického psychologa, jenž přijde za pacientem přímo domů a pomůže mu překonat duševní potíže. Předposlední prezentovaný projekt s názvem Společně vaříme, společně se učíme, společně se najíme má za cíl prohloubit společnými zážitky při přípravě zdravého jídla mezigenerační vztahy a také vrátit do jídelníčku zapomenuté ingredience.

Jako poslední prezentovali svůj projekt zástupci Oblastní charity Ústí nad Orlicí. z Domácího hospicu Alfa-Ome-ga. Díky štědrosti donátorů, kteří tento projekt podpořili nejvyšší částkou, bude zajištěna mobilní hospicová péče těžce nemocným pacientům umírajícím v domácím prostředí. Pět projektů dostalo od donátorů divokou kartu, přímou finanční podporu i bez prezentace. Byly jimi organizace Amalthea, CEDR Pardubice, pobočka Ústí nad Orlicí, Cesta pro rodinu, Kontakt Ústí nad Orlicí a Rytmus Východní Čechy.