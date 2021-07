Na trať z Ústí nad Orlicí do Wroclawi se opět vrátí rychlíky. Trasa se navíc zřejmě prodlouží až do Gdaňsku. Obnovení vlakového spojení by se cestující mohli dočkat už v roce 2023.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Roman Nešetřil

V příštích letech by se cestující na trati číslo 024 z Ústí nad Orlicí měli opět dočkat spojů do polské Wroclawi. Celá trať by se navíc měla prodloužit až do Gdaňsku. Jednal o tom hejtman Martin Netolický s náměstkem ministra pro dopravu Janem Sechterem.