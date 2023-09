Ústí by chtělo na Štěpnici aspoň poštu Partner Plus. Bude možná už v lednu

Vedení města Ústí nad Orlicí by chtělo obnovit v Galerii Nová Louže pobočku České pošty s argumentem, že byla velmi vytížená. Možností se podle starosty Petra Hájka jeví model provozování Pošta Partner Plus, na kterém by se město finačně podílelo. Naděje na znovuzprovoznění je údajně velká.

Jednání starosty Petra Hájka s manažery České pošty | Foto: Město Ústí nad Orlicí