/ANKETA/ Starostové Ústí nad Orlicí a České Třebové nevzdávají boj o pobočky pošty ve svých městech. Jednání s vedením České pošty pokračovala tento týden. Ústí chce zachránit vytíženou pobočku na Nové Louži. Česká Třebová ale Parník asi neobhájí. Co si myslíte vy? Kterou pobočku by měla Česká pošta zachovat? Hlasujte v anketě a diskutujte.

Jednání na radnici v Ústí nad Orlicí o rušení pošt. | Foto: Město Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí chce Česká pošta k poslednímu červnu uzavřít tři ze čtyř poboček, a to v Hylvátech, Kerharticích a nákupní galerii Nová Louže na sídlišti Štěpnice. Radní usilují o záchranu provozu alespoň pobočky na Nové Louži, protože je velmi vytížená a ve velkém počtu ji navštěvují senioři. Pro některé z nich by mohla být jediná pošta v hotelu UNO příliš vzdálená a těžko dostupná, protože sídlí v prvním patře.

Ústecký starosta Petr Hájek upozornil, že pošta je v tomto místě umístěna provizorně již řadu let, není zcela bezbariérová a nedisponuje dostatečným prostorem u přepážek. Navíc u ní není ani pořádné parkoviště. Záměrem České pošty je snížit počet přepážek ve městě ze současných desíti na šest s tím, že bude personálně zajištěn jejich plnohodnotný celodenní provoz.

ANKETA: Kterou pobočku by Česká pošta na Orlickoústecku měla rozhodně zachovat?

Zástupci České pošty však potvrdili, že se snaží přemístit poštu zpět do centra města, a to do bývalého Telecomu. Česká pošta o tom jedná s novým majitelem objektu společností Agrostav.

Se zrušením pobočky na Nové Louži, která má více než pět tisíc transakcí měsíčně, vedení města nesouhlasí. V tomto duchu také povede další jednání.

„Jednali jsme o možnosti provozovat tuto pobočku jako Pošta Partner plus. Za jakých podmínek by to bylo možné, není v tuto chvíli ze strany pošty zcela jasné. Jsme připraveni najít shodu. Návrh města, tedy možné řešení, jsme předložili. Následně se dozvíme, zda se s ním pošta ztotožní,“ sdělil starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

ČESKÁ TŘEBOVÁ BOJUJE O PARNÍK

Boj o poštu nevzdávají ani v sousední České Třebové. V současné době jsou ve městě tři pošty a ta na Parníku má skončit. Vedení města má obavy, že na hlavní poště bude velký nápor a služby nebudou dostupné pro část obyvatel, zejména seniory.

Se starostou města Zdeňkem Řehákem jednal manažer interní sítě ČP Pavel Smyček. „Domnívám se, že k sérii jednání, která aktuálně probíhá, mělo být ze strany pošty přistoupeno před oznámením rušení vybraných poboček. Nyní máme na všechno o dost méně času. To je vzhledem k tomu, že zájmy samospráv a pošty se v tomto ohledu často liší, velice limitující,“ řekl starosta Zdeněk Řehák po úterním jednání.

Manažer Pavel Smyček při jednání zdůvodňoval mimo jiné rušení pobočky tím, že v České Třebové došlo za posledních několik let k poklesu klientských transakcí o 37 procent. U poštovních transakcí je pak toto číslo téměř 42 procent.

„Je vidět, že na straně pošty není žádná vůle bavit se o zachování pobočky na Parníku ve stávajícím režimu. Proto se snažíme alespoň získat záruku, že dojde k personálnímu posílení hlavní pošty u nádražní budovy. To nám bylo přislíbeno s tím, že rozšíření provozní doby sice není možné, ale dojde k zajištění vyššího počtu otevřených přepážek,“ doplnil Řehák.

Možností, jak zachovat dostupnost služeb, je ale podle starosty více. „Město je vlastníkem stávajícího objektu, ve kterém na Parníku pošta sídlí. Vážně uvažujeme o možnosti zapojení města do programu Pošta Partner plus, který aktuálně prochází modifikací, aby byl cenově přístupnější pro obce,“ uzavřel Řehák.

Další schůzka se zástupci České pošty a dotčených měst, které iniciuje hejtman Martin Netolický, proběhne v úterý 9. května.