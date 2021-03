Nelehkou situaci obchodníků a živnostníků v Ústí nad Orlicí a okolí pomáhá řešit facebooková skupina Ústecký Market. Pro místní obchodníky a poskytovatele služeb je jakousi virtuální galerií, na které mohou vystavit své zboží či poukazy, najít zákazníky a nařízenou karanténu přežít.

Existenční otázka

Že to byl pro obě strany, obchodníky i zákazníky, krok dobrým směrem, dokazuje počet členů skupiny, který se vyšplhal k sedmnácti stovkám. Zakladatelka Ústeckého Marketu neměla vzor, který by se pokusila převést do ústeckých podmínek, určitou inspirací jí ale byly iniciativy „Zrozeni k tvoření“ a „Darujeme české Vánoce“. „Obě fungují právě jako skupiny na Facebooku. I když každá skupina má maličko jiný podtext, určitě máme všichni společnou myšlenku, a to podporu lokálního prodeje. Dříve jsem vnímala podobné iniciativy spíše z ekologického a řekněme komunitního hlediska, dnes s ohledem na pandemii je to leckdy otázka existenční,“ vysvětluje Aneta Novotná.

Když se vloni ústecké virtuální tržiště otevíralo, nikdo netušil, že koronavirus malé obchody a podniky vyřadí z provozu na tolik měsíců. „Přiznám se, že jsem spíše optimisticky laděný člověk, tedy jsem doufala v pozvolné zlepšování od začátku roku 2021. Aktuální vývoj nemile překvapil i mě,“ podotýká Aneta Novotná a dodává: „Když jsem skupinu zakládala, byla jsem smířena i s tím, že možná půjde jen o předvánoční podporu místního trhu, která s ustupující pandemií pozbyde smyslu. To se bohužel nestalo. V současné době má úctyhodných tisíc sedm set členů.“ Podle slov zakladatelky Market slouží dobře, virtuální výlohu spíše plní nabídka, občas se objeví i první vlaštovky v podobě poptávky. „Celkově pozoruji, že někteří provozovatelé obchodů a podniků jsou aktivnější a nabídky k nám umísťují prakticky denně, jiní jsou aktivní méně. Já osobně mám dobrý pocit, že se vytvořil prostor, kde zkrátka provozovatelé jakéhokoliv obchodu či podniku z Ústí a tvůrci handmade i z blízkého okolí mohou bezplatně zveřejnit své zboží, výrobky, poukazy a podobně a udržet tak komunikaci se zákazníky a snad i prodej,“ dodává.

Vládne dobrá nálada

Ve virtuální galerii nehrají prim ústecké kamenné obchody ani drobní výrobci handmade, aktivních přispěvatelů z obou skupin je tu přibližně stejně. „Mile mě překvapilo, že nálada ve skupině je veskrze dobrá, soudím tak z množství ‚srdíček‘ a ‚palců nahoru‘, které vystavující obchodníci získávají,“ těší Anetu Novotnou. S ulehčením konstatovala, že její obavy, aby administrace Marketu nebyla příliš zatěžující nebo nemusela v souvislosti s ním řešit nějaké spory byly liché. „Členové jsou úžasní, slušní a milí a nic takového řešit nemusím. Pokud se něco povedlo nad očekávání, tak semknout se před Vánoci a společnými silami prostřednictvím Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí předat všem babičkám a dědečkům v místním Domově pro seniory balíčky s anděly pro štěstí,“ vyzdvihla dobrý počin.

S dodržováním pravidel Ústeckého Marketu lidé problém nemají. Jeho zakladatelka však přiznává, že při jejich tvorbě nedokázala zcela potlačit svou hlavní profesi, kterou je advokacie a pravidla jsou koncipována dost obsáhle. „Přiznám se ale, že jsem odmítla několik žádostí o členství, které byly z mého pohledu evidentně zaslány takzvanými ‚fake‘ profily, tedy tam by problémy mohly nastat, ale prozatím se dařilo vše zachytit hned ve fázi žádosti,“ zmiňuje Aneta Novotná. A jakou vidí budoucnost Marketu? „Pokud bude nadále takto milým prostorem, ráda ho ponechám v běhu. Je mi zkrátka blízká úvaha, že nakoupí-li člověk od místního obchodníka, přispěje tak jeho dceři na taneční kroužek, nakoupí-li v řetězci, přispěje jeho vlastníkům na x-té Ferrari,“ konstatovala.