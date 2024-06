Zdroj: tým LASER

Soutěží nápad týmu nekončí, chtějí na něm dál pracovat. „Chceme jako středoškoláci střílet se silným laserem na něco, co je malé, létá to pět set kilometrů nad zemí desetinásobnou rychlostí oproti vystřelené kulce. Bude to složité, bude to na dlouho, ale právě proto nás to asi baví,“ doplnil vedoucí projektu a zakladatel týmu Simon Klinga, stejně jako Brovkin student bystrckého gymnázia.

V příštích měsících by se mělo ukázat, zda bude možné celý nápad restartování nekomunikující družice obíhající Zemi skutečně realizovat. Podmínkou je samozřejmě zajištění potřebných finančních prostředků, o čemž studenti jednají nejen se soukromým sektorem, ale také s ministerstvem pro vědu, výzkum a inovace. Tým v tuto chvíli testuje možnosti restartování družic v laboratorních podmínkách.

Velký úspěch studentů. S vesmírným projektem zabodovali v NASAZdroj: Pardubický kraj

S Viktorem Adámkem se v úterý setkal hejtman Martin Netolický, který před několika týdny o mimořádném úspěchu českých studentů hovořil s ředitelem Space Center Houston Williamem T. Harrisem.

„Skupina pěti českých středoškoláků z gymnázií v Brně-Bystrci, Ústí nad Orlicí, Plzni a Blansku uspěla v mimořádně velké mezinárodní konkurenci. Do soutěže se přihlásilo přes dva tisíce týmů a do finále v Houstonu se dostalo 26 projektů. Tým pojmenovaný Lasar (LAser SAtellite Recovery) zvítězil s projektem na restartování nekomunikující družice obíhající Zemi. Český tým zanechal v NASA velmi hlubokou stopu a při našem jednání s ředitelem Space Center Houston Williamem T. Harrisem byl jejich návrh vnímán jako velmi mimořádný počin,“ uvedl hejtman Martin Netolický po setkání s dnes již absolventem Gymnázia Ústí nad Orlicí Viktorem Adámkem.

„Díky úspěchu získali studenti nejen mnoho cenných zkušeností a kontaktů na odborníky v oblasti vesmírného výzkumu, ale i stipendia na Floridský technologický institut, Menlo College nebo Clarkson University. Viktor Adámek se však v tuto chvíli rozhodl studovat fyzikální inženýrství na ČVUT v Praze a bude tak svoje dovednosti prozatím rozvíjet u nás. Paralelně s tím společně s kolegy pokračují v testování svého projektu pro uvedení v praxi,“ řekl hejtman.