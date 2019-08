„V Ústí nad Orlicí na Královéhradecké ulici se jedná o zateplení budovy a změny vnitřních dispozic. Dále budou vyměněny podlahy a dojde k výměně kotle. Jedná se o investici kraje za 8,1 milionů korun. Nově zde řeší havárii kanalizace, jejíž oprava bude stát zhruba milion korun,“ uvedl krajský radní Bohumil Bernášek.

Pedagogicko-psychologická poradna sídlí ve třech budovách. Dvě jsou v Ústí nad Orlicí a jedna ve Svitavách. Dalších šest detašovaných pracovišť je umístěno ve školách okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy. Poslední po rekonstrukci je svitavská budova. Ta byla hotová v roce 2018 a čeká pouze na bezbariérovost. Novější budova v Ústí nad Orlicí byla zrekonstruována v roce 2009.

V poradně v obou městech pracuje 30 pedagogických pracovníků. Ti se potenciálně starají o 10 % populace okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy ve věku od 3 do 26 let. Pro představu se jedná o děti a mládež ze 181 mateřských škol, 250 základních škol a 39 středních škol plus o školsky nezařazené klienty. Nárůst práce s nimi se každoročně zvyšuje, vliv mělo i zavedení inkluze v roce 2016. Zavedení inkluze nemělo jednoznačná pravidla. Nejednotnost výkladů celého procesu jednotlivých institucí, které se do toho procesu zapojily, zkomplikovala samotnou práci s klienty. Děti se nezměnily, ale narostla administrativa. Situaci jsme zvládli a proces zavedení inkluzivního vzdělávání se díky tomu nezastavil,“ říká ředitelka poradny Petra Novotná.

Poradna řeší výchovné a výukové potíže souvisejícím se školou, kariérní poradenství, rizikové chování ve školách. Dále se stará o metodické vedení učitelů při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Má na starosti vyšetřování školní zralosti a zařazování žáků do přípravných tříd. Spolupracuje speciálními školami a sociálními pracovníky atd. „Úkolů je hodně a lidí málo, ale nevzdáváme se a služby stále vylepšujeme“, podotýká optimisticky ředitelka.