Nově budovaný urgentní příjem se nachází v severovýchodní části nemocnice, nedaleko od stávající budovy chirurgických oborů a operačních sálů. Centrální urgent se tak stane vstupní branou do prostor nemocnice. „Dle charakteru onemocnění, jeho tíže, bude v těchto prostorách rozhodnuto, zda bude nemocný léčen ambulantně, nebo bude nutný pobyt v nemocnici. K tomuto rozhodnutí slouží celý komplet laboratorních i zobrazovacích vyšetření, jako rentgen, ultrazvuk, CT a laboratorní vyšetření. Zde bude postaráno jednak o akutní, ale i dlouhodobě nemocné se zhoršením zdravotního stavu,“ vysvětlil náměstek pro léčebnou péči Orlickoústecké nemocnice Vratislav Dědek.

Orlickoústecká nemocnice má velkou spádovost a ošetřuje a operuje mnoho chirurgických a traumatologických pacientů, kteří žijí či navštěvují blízké Orlické hory i Dolní Moravu a Králický Sněžník. V současné době má přes 330 lůžek, zhruba 750 zaměstnanců a za rok vyšetří bezmála 400 tisíc pacientů.

V prvním nadzemním patře nové budovy vzniká právě pracoviště centrálního urgentního příjmu s odbornými vyšetřovnami. Ve druhém nadzemním podlaží pak oddělení ARO s dvanácti lůžky a ve třetím patře se nachází jednotka intenzivní péče interních oborů s kapacitou čtrnácti lůžek. Podzemí prostor pak poskytne zázemí pro zaměstnance. „Rýsují se už i šatny a prostory pro sociální zařízení personálu,“ uvedla náměstkyně hejtmana za zdravotnictví Michaela Matoušková, která v týdnu stavbu navštívila.

Náměstkyně Matoušková během návštěvy mluvila také se zaměstnanci nemocnice o nově budovaných prostorách. „Zaznamenala jsem, že zaměstnanci nemocnice se na nové prostory moc těší a že je to něco, co prožívají za svého - třeba i několik desetiletí dlouhého - působení v Orlickoústecké nemocnici poprvé. Těší se, že budou pracovat v novém prostředí s novými přístroji a že budou moci svým pacientům zajistit úplně jiný proces vyšetření a rozhodnutí o přijetí do nemocnice.“

Odborné vyšetřovny

„Rýsují se už i šatny a prostory pro sociální zařízení personálu,“ poznamenala náměstkyně hejtmana za zdravotnictví Michaela Matoušková.

V nemocnici v Ústí nově snadno zjistí původ závratí

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí navíc pro nemocnici schválilo individuální účelovou dotaci. Částkou ve výši 200.000 korun přispěje na projekt Moderní diagnostika závratí, který se stane součástí oddělení ORL.

„Pokrokové metody diagnostiky poruch rovnováhy a závrati spočívající v záznamu pohybu oči vysokorychlostní kamerou s další analýzou pomoci počítačového programu. Pomáhají rychle a přesně zjistit příčinu vzniku symptomů,“ vysvětlil Kvido Štěpánek, který za projektem stojí. Právě taková metoda diagnostiky může hrát zasadní roli v rozlišení závratí vycházejících z vnitřního ucha od závratí, které pramení z poruch centrálního nervového systému. Pokud je navíc nemoc v akutním stádiu, je taková diagnostika přínosnější než magnetická rezonance či CT mozku.