Zastupitelé jednohlasně schválili celkově čtrnáctou verzi studie. „Zohledňuje připomínky zastupitelů a požadavky vzešlé z jednání s policií a Národním památkovým ústavem,” upřesnil vedoucí odboru majetku a investic Vlastimil Mlynář.

Ani tato verze ještě není finální a čeká ji poslední změna. S tou ale už zastupitelé počítali při hlasování. „Jedná se o řešení části před zámkem. Zvětší se tam plocha zeleně a umožní se průchod pro pěší,” vysvětlil Mlynář.

Z původních dvou variant, které město představilo letos v květnu, nakonec zastupitelé upřednostnili variantu číslo dvě, na které projektanti dále pracovali až ke schválené verzi. Hlavním rozdílem mezi jednotlivými variantami je řešení provozu. Vítězná varianta navrhuje jednosměrnou silnici podél malého podloubí, která následně vede středem náměstí a napojí se zpět na hlavní silnici.

Nyní město zpracuje projekt a bude čekat na vyhlášení dotačních titulů IROP 2021 - 2027. „Předpokládáme, že by výzva na veřejná prostranství mohla být v roce 2022,” řekl starosta města Petr Fiala.

Podle něj by měly dotace pokrýt 85 procent uznatelných nákladů, pět procent pak stát. „Přesné podmínky ale samozřejmě ještě neznáme,” dodal.

Revitalizované náměstí bude přívětivější jak k chodcům, tak k životnímu prostředí. Nabídne například systém hospodaření s dešťovou vodou. Úbytek parkovacích míst uvolní prostor pro pěší zónu obklopenou zelení. Počet stromů na Václaváku se téměř zdvojnásobí.

Právě zeleň přitom budila při schvalovacím procesu studie rozruch. Omezili ji památkáři. Svrhli i původní záměr projektantů nechat na náměstí kvést sakury. „Z našeho hlediska nemůžeme akceptovat dřeviny s cizorodým vzhledem. Pro městskou památkovou zónu je to zcela nepatřičné,” řekla tisková mluvčí Národního památkového úřadu (NPÚ) Šárka Poskočilová. Zároveň upozornila, že NPÚ nabídl architektům konzultace o výběru dřevin. Do veřejného projednání jich ale nevyužili.

Podle zastupitelky Pavly Skácelíkové mělo město uvažovat i o jehličnanu. „Ušetřil by spoustu peněz o vánočních svátcích,” vysvětlila svůj záměr.

„Čekali bychom minimálně patnáct let, než doroste do té velikosti, aby mohl plnit funkci. Pak bude pár let plnit funkci a potom bude na obtíž,” argumentoval Mlynář.

Zdroj: Archiv města

Na novém náměstí bude 80 parkovacích míst. Zastupitelům se to oproti stávajícím 120 zdálo málo. Nechali provést sčítání obsazenosti parkovacích ploch. „Největší problém je, že na náměstí parkují zaměstnanci. Budoucí rada města bude muset změnit parkovací systém. Řešení existují,” řekl starosta.

Jedním z nich by mohlo být i nové čtyřicetimístné parkoviště místo současného skladu společnosti Konzum v Ústecké ulici pod náměstím. „S městem jednáme o tom, jak projekt pojmout,” sdělil vedoucí technické skupiny obchodního družstva Konzum Tomáš Motyčka.

Mimo náměstí město chystá rekonstrukci památek. Letohrad získal od ministerstva kultury dotaci 1,37 milionu korun na regeneraci městských památkových rezervací. Město poskytne peníze farnímu úřadu Římskokatolické církve v Letohradu na opravu fasády kostela. Dále opraví boční kamenné schodiště na terase zámku a střechu měšťanského domu č. 5 na náměstí. Podle starosty město letos do památek vložilo okolo pěti milionů korun. „Investování do památek je nekonečný příběh, ale je samozřejmě potřeba,” dodal.