Vysoké Mýto - „CYKLOBĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2008“ putoval v pondělí i naším regionem.

Jeho účastníci zavítali do Vysokého Mýta, kde se setkali se starostou Martinem Krejzou. Ten se společně s ředitelem vysokomýtského muzea a radním města Jiřím Junkem připojil k myšlence „Města bez drog“. Oba to také potvrdili svým podpisem. Pak cyklisté vyrazili i s ředitelem muzea, který byl vybaven bicyklem i oblečením ze 30. let minulého století, do dalšího města. V pondělí cyklisté zvládli etapu z Moravské Třebové přes Vysoké Mýto a Hradec Králové až do Náchoda. Celkem to bylo zhruba 140 kilometrů. Foto: archiv pořadatelů cykloběhu



ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU

VI. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2008

Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce poukázat na NÍZKOU INFORMOVANOST na poli primární prevence a volá po zvýšení protidrogové osvěty.

Slavnostní zahájení VI. ročníku Cyklo-běhu proběhla v Českých Budějovicích v pondělí 16. června 2008, zakončen pak bude v Praze v pátek 27. června 2008.

Oficiální ukončení a výsledky budou vyhodnoceny našimi zákonodárci u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26.

červen.

Celorepublikový Cyklo-běh chce upozornit na problematiku drog, hlavně ve spojení s mládeží a dětmi a pomoci rozšířit celospolečenskou aktivitu právě na poli primární prevence. Projekt je také iniciátorem myšlenky "DEN BEZ DROG". Drogy stále zakořeňují do naší společnosti, která se pod jejich vlivem zhoršuje, také díky kriminalitě vyvolané drogami. Vzniká tak méně bezpečné a spolehlivé prostředí pro nás a naše děti.

Proto trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu povede přes 40 měst Čech a Moravy. Celkem tato trasa čítá 1350 kilometrů. V kombinaci jízdy na kole a běhu převažuje jízda na kole, přičemž tým do vybraného města vždy společně doběhne. Družstvo 8 - 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez drog, urazí tuto vzdálenost za 12 dní. Bude na ně čekat průměrná denní vzdálenost okolo 120 kilometrů. V průběhu tohoto maratonu navštíví představitele měst a budou s nimi mluvit o problematice drog a jejím řešení, které spočívá v prvé řadě ve zvýšené primární prevenci v dané oblasti. Zároveň budou městům prezentovat efektivní Hubbardův detoxikační program pro drogově závislé, výhradně bez použití náhražkových drog.

Města se mohou připojit k iniciativě "DEN BEZ DROG" v den průjezdu městem a jeho návštěvy a spolupořádat či uspořádat vlastní akci k posílení primární prevence. V prevenci je důležitý postoj, a proto bychom chtěli, aby se představitelé měst připojili k myšlence Cyklo-běhu tím, že se rozhodnou stát "Městem bez drog". Dále bude náš tým lektorů protidrogového vzdělávání ve vybraných městech na trase, dodávat přednášky pro děti a mládež s názvem 10 věcí, které tvoji přátelé možná nevědí o drogách. V ulicích navštívených měst budou pořádány protidrogové informační kampaně, při kterých budou distribuovány informační letáky a brožury o tom, co drogy jsou a co způsobují. Současně budou občanům zodpovídány dotazy k této problematice.

Pro větší informovanost o zdravotních a sociálních rizicích jednotlivých drog, odstartoval tento projekt osvětovou informační kampaň PRAVDA O DROGÁCH, v rámci které vzdělává především děti a mládež. Současně distribuuje 10 informačních brožur o zneužívaných drogách, např. o marihuaně, extázi, pervitinu, heroinu, kokainu, LSD, cracku, utišujících lécích a drogách obecně včetně zneužívání alkoholu. Velkým problémem je ovšem marihuana a extáze, v ČR nejvíce zneužívaných pouličních drog.

Podle rozsáhlého průzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), který byl proveden v roce 2007, došlo ve věkové kategorii dětí

15-16 let k nárůstu užití marihuany ze 43.8 procenta v roce 2003 na 45.1 procenta v roce 2007. Toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech evropských zemí! U věku dětí do 13 let je alarmující nárůst zkušeností s marihuanou z 15.3 procenta v roce 2003 na 20.7 procenta v roce 2007. Ve stejné kategorii u extáze je to nárůst z 6.9 procenta v roce 2003 na 18.1 procenta v roce 2007 a u pervitinu (amfetaminy) je to nárůst ze 7.1 procenta v roce 2003 na 12.4 procenta v roce loňském.

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2008 je součástí protidrogového preventivního projektu ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU, který byl založen členy Scientologické církve v roce 1983. Sdružení ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU funguje v ČR od roku 2001.

Zuzana Leová

Vlastimil Špalek