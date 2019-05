K šestnácti českým a šesti zahraničním pobočkám přibyla pobočka v České Třebové, druhém největším městě Pardubického kraje. Místní IT specialisté se budou podílet především na správném chodu systémů, které podporují evropský trh s elektrickou energií, zajímavý potenciál však nabízí i místní projekty v samotné České Třebové.

Aktuálně pracuje na pobočce v Moravské ulici prvních pět spolupracovníků, do konce roku by se měl počet zvýšit na více než 10 IT specialistů a dále růst. Unicorn v místě nabídne pozice vhodné pro absolventy, studentům vysokých škol umožní dlouhodobou spolupráci formou stáží při práci na reálných projektech.

Již déle než rok Unicorn spolupracuje s Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou Česká Třebová. Její studenti mají možnost účastnit se přednášek a workshopů vedených specialisty Unicornu a také absolvovat Večerní školu programování. Získané vědomosti a zkušenosti pak mohou ještě rozšířit studiem na vysoké škole Unicorn College.

„Otevření pobočky v České Třebové je potvrzením naší filosofie jít s prací za lidmi do regionů. Využíváme ty nejmodernější technologie, a proto nepotřebujeme naše spolupracovníky koncentrovat do velkých poboček ve velkých městech. Pracovat mohou plnohodnotně prakticky odkudkoli. Dva z kolegů, kteří zde pracují, jsou místními rodáky a vrací se tak vlastně domů,“ řekl Lukáš Zrzavý, produkční ředitel Unicorn Systems, který dnes pobočku v České Třebové slavnostně otevřel společně s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým a místostarostou města Daliborem Zeleným.

Jeho slova potvrzuje Ondřej Bouška, jehož úkolem bude zajistit chod a rozvoj pobočky: „Česká Třebová je sice menší město, ale společně se spádovou oblastí nabízí zajímavý potenciál, který zatím nebyl ze strany IT společností využíván. Unicorn je první společností svého druhu, která zde bude působit. Město samotné přitom považujeme za velmi pokrokové z hlediska využívání moderních technologií, hodně se zde diskutuje o konceptu tzv. chytrého města, a to je oblast, která nás velmi zajímá. Budeme pracovat na velkých projektech pro zákazníky z celé Evropy, což znamená nejen zajímavou práci, ale i příležitost pro rychlý kariérní růst při budování nové pobočky.“

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U a vychováváme ty nejlepší odborníky v oblasti informačních technologií, ekonomiky a managementu na Unicorn College.