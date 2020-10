V tom, že základní umělecké školy v Pardubickém kraji musely přejít na distanční výuku, zatímco v sousedních okresech označených na covidové mapě stejnou barvou se učí dál, nevidí ředitelé zušek žádnou logiku. Zástupci uměleckých škol zkoušeli na různých místech zjistit, odkud rozhodnutí pramení a kdo ho má pravomoc revidovat, instituce si prý však kompetence přehazují jako horký brambor.

NEJSME KROUŽKY!

Námitek mají zástupci škol mnoho. „Základní umělecké školy nejsou kroužky ani volnočasovou aktivitou. ZUŠ jsou školy, které podle školského zákona dodržují veškerá platná nařízení, zákony a vzdělávají své žáky dle rámcových vzdělávacích programů, stejně jako základní školy,“ píše se ve společném prohlášení.

„Školy zvládají dodržovat veškerá epidemiologická opatření – výuky v rouškách, intenzivní větrání, dezinfekci prostorů a věcí častého dotyku, minimalizaci setkávání žáků ve společných prostorách, dostatečnou distanční vzdálenost během výuky,“ připomínají ředitelé škol a varují, že nekontaktní způsob výuky se promítne do kvality a úrovně uměleckého vzdělávání v České republice.

„Chtěli bychom, aby se otevřený dopis rozšířil mezi co nejvíce lidí. Je to téma, o kterém je třeba mluvit,“ konstatuje zástupce ředitelky Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě Petr Hošek. Otevřený dopis byl odeslán příslušným institucím, ministerstvům i krajské hygienické stanici.

Lavinovitě se šíří i po sociálních sítích, kde rodiče žáků vyjadřují zuškám svou podporu. V nařízení také marně hledají selský rozum. „Nechápu, proč do hudebky, kde je dcera sama s učitelkou, nesmí a do soukromé taneční školy, kde je minimálně dvacet dětí pohromadě, může,“ podivuje se Lucie. „Nechápu, proč by individuální hudební předměty nemohly normálně fungovat. Hlavně, že gymnastika, míčové hry, bojové sporty a podobně fungují, i když tam mají děti osobní kontakt,“ přidává svůj názor Jana.

„Rodiče s naší výzvou budou stoprocentně souhlasit. Zrovna včera mně volala jedna maminka, jestli nechceme nějak podpořit,“ podotýká ředitel ZUŠ Pardubice – Polabiny Jiří Kabát.

VÝUKA NA DÁLKU JE PROBLÉM

Nekontaktní způsob výuky je ve všech oborech komplikovaný a dlouhodobě neudržitelný. „Když máte malé dítě, kterému potřebujete srovnat ruce při držení housliček, tak logicky to přes skype nejde,“ dává příklad Kabát.

„S textem otevřeného dopisu souhlasíme, distanční výuka je velice problematická,“ potvrzuje ředitel ZUŠ v Chrudimi Martin Profous.

Pedagogické sbory uměleckých škol se obávají, že distanční výuka potrvá déle než 14 dnů, tedy do 18. října. „Nikdo neví, co bude dál. Naše škola má 75. výročí, připravujeme různé aktivity a když najednou do rozjetého vlaku něco skočí, tak je to nepříjemné. Ne že bychom si nebyli schopni poradit s distanční výukou, ale je to zásah do celého vzdělávacího procesu,“ dodává ředitelka ZUŠ ve Svitavách Renata Pechancová.

Otevřený dopis ředitelů základních uměleckých škol



Vážení, tímto chceme jako zástupci základních uměleckých škol Pardubického kraje vyjádřit zásadní nesouhlas s omezením provozu na základních uměleckých školách, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků ve výuce.



Chápeme, že současná epidemiologická situace není jednoduchá, nicméně nevidíme žádnou logiku v přechodu na distanční výuku napříč všemi obory ZUŠ.



Základní umělecké školy nejsou kroužky ani volnočasovou aktivitou. ZUŠ jsou školy, které podle školského zákona dodržují veškerá platná nařízení, zákony a vzdělávají své žáky dle rámcových vzdělávacích programů, stejně jako základní školy. Unikátní systém základních uměleckých škol dlouhodobě svojí kvalitou dosahuje jedinečných výsledků v rámci celosvětového srovnání. Tato kvalita je dána právě praktickou výukou pod vedením plně aprobovaných pedagogů, z nichž velká část jsou i profesionály ve svých uměleckých oborech.



Vedení škol spolu se svými pedagogy zvládají dodržovat veškerá epidemiologická opatření – výuky v rouškách, intenzivní větrání, dezinfekci prostorů a věcí častého dotyku, minimalizaci setkávání žáků ve společných prostorách, dostatečnou distanční vzdálenost během výuky. I my jsme stejně jako ZŠ schopni dočasně vyloučit zpěv při výuce hudební nauky a při pohybových aktivitách vést výuku venku. V nehudebních oborech vyučujeme ve skupinách o maximálním počtu 15 dětí, což je většinou ještě méně než v běžné třídě ZŠ.



Veškerá výuka na ZUŠ má ryze praktický charakter. Nekontaktní způsob výuky je ve všech oborech komplikovaný a dlouhodobě neudržitelný. Důsledkem bude markantní propad v kvalitě a dosažené úrovni vzdělání, která se promítne nejen do individuálních výsledků jednotlivých žáků ZUŠ, ale také do celého systému uměleckého vzdělávání v ČR.



Uvědomujeme si, že výuka některých předmětů a oborů může být v současné době riziková (sborový zpěv, orchestry apod.), ale i v rámci práce se soubory jsme schopni uzpůsobit počty žáků do skupin, zajistit hygienická protiepidemická opatření. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme schopni i při dodržování přísnějších hygienických pravidel uskutečňovat výuku tak, aby nedocházelo k šíření nákazy. Za zcela absurdní považujeme uzavření individuální výuky hudebního oboru, která je realizována formou 1 žák a 1 učitel.



V systému českého vzdělávacího systému tvoří ZUŠ nemalou část škol. Vykazují činnost, která je v první řadě prevencí před vznikem sociálně patologických jevů ve společnosti. Uzavřením ZUŠ odsuzujeme mladší děti k delšímu pobytu ve školní družině, kde se navýší počty a epidemiologicky se zvýší riziko přenosu nemoci. Mladší žáci nemusí mít v rámci výuky ve třídách ZŠ a v družině roušky. Považujeme tedy za zcela absurdní, pokud individuální výuka či práce s malou skupinou, kde ochrana úst a nosu bude minimálně v případě vyučujícího ve všech oborech zajištěna, aby byl celý provoz ZUŠ uzavřen. Starší děti tímto budou motivovány k neformálnímu setkávání na hřištích, nádražích, nákupních centrech apod.



Pomíjivé nejsou ani negativní ekonomické záležitosti, se kterými se musíme potýkat (nejistota výuky se promítá do placení školného i do počtu stávajícího počtu žáků).



Je nám jasné, že rozhodnutí o uzavření ZUŠ do 18. 10. 2020 již nezměníme, nicméně touto cestou apelujeme, aby došlo k znovuotevření základních uměleckých škol po tomto termínu.



Ředitelé ZUŠ Pardubického kraje