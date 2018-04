Úklid hlásí tři desítky měst a obcí

Orlickoústecko - Účast obcí a měst Orlickoústecka v celostátní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko je oproti loňsku zase vyšší - letos se na mapě rozsvítilo dvaatřicet hvězdiček.

Úklid České Třebové v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko probíhal hned na několika místech. Foto: Lucie Horáková

Děti i dospělí

V Ústí nad Orlicí se bude uklízet v několika skupinách, vedle úklidu organizovaného Tomášem Kopeckým z radnice se zapojí gymnazisté a také dobrovolní hasiči z Hylvát, kteří uklidí místní park. Tři skupiny lidí pak budou čistit Lanškroun, v České Třebové se zapojí i Rodinné centrum Rosa, které uklidí cyklostezku kolem Třebovky, a uklízet se bude i na sídlišti Borek. V Chocni se do úklidu pod taktovkou místních členů Českého svazu ochránců přírody zapojí vodáci, skauti i běžci.

Mezi tradiční účastníky patří Horní Čermná, kde loni vytřídili okolo dvou stovek kilogramů odpadků. Letos se zapojí spolky i školáci. „Spolu uklidíme katastr Horní Čermné od nežádoucího odpadu. Každá skupina si vezme krátký úsek, dohromady pak pokryjeme skoro celý katastr,“ nastínil plány organizátor Radek Šilar.

Tradičně se uklízí i v Českých Heřmanicích, Vinarech, Přívratu, Dlouhé Třebové, Lukavici, Dolní Čermné, Sobkovicích či Helvíkovicích.

Úklid ze čtyř směrů

V Řetové plánují školáky spolu s hasiči, učiteli a pracovníky obce a dobrovolníky rozvézt do čtyř směrů - přístupů do obce, v Libchavách zase mají dobrovolníci mít kromě pevné obuvi i reflexní vesty. Úklidu se dočká i zřícenina hradu Lanšperk a to rozhodně není úplný výčet.