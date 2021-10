Volební místnosti budou v pátek otevřeny do 22. hodiny, v sobotu mohou voliči dorazit od 8 do 14 hodin.

Volební komisi pak lidé ukázali svůj úsměv, který normálně zakrývá respirátor či rouška, a volební lístky vhodili do urny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.