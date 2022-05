„Existovaly zde obavy, co by takové oslavy vyvolaly. Rozhodli jsme se tedy, že nebudeme nikoho provokovat,“ uvedla předsedkyně orlickoústeckých komunistů Erika Kohoutová.

Ve hře prý mělo být také úplné zrušení, to se však nelíbilo řadě tradičních účastníků. „Byla by hloupost takovou připomínku rušit kvůli situaci na Ukrajině. Lidé jsou už z takových gest naštvaní. Musíme myslet na to, kolik lidí položilo život pro naši svobodu,“ poznamenal pravidelný návštěvník pietního aktu u partyzána Bohumil Bečička.

KOMORNĚJŠÍ FORMÁT

Obdobného názoru je i bývalá poslankyně KSČM Květa Matušovská. „Setkání se zde konat bude, ačkoliv asi v komornějším formátu než v předchozích letech. Události druhé světové války je třeba připomínat. Nelze souhlasit s přepisováním dějin podle okamžité potřeby doby,“ řekla Matušovská.

Připomenout Den vítězství plánují také další města. Například v Pardubicích se pietní akt uskuteční na Zborovském náměstí. Primátor Martin Charvát však dopředu upozornil, že letošní oslavy se ponesou v jiném duchu. „Budou ovlivněny zločinnou a krvavou agresí Ruska proti Ukrajině. Doteď jsme o válce mluvili a připomínali si válečná utrpení. Dnes ho bohužel sledujeme v přímém přenosu,“ poznamenal Charvát.

O to větší však podle něho budou mít oslavy význam. „Nechceme přepisovat dějiny, ale klanět se agresorovi nebudeme. Pietní akt proběhne bez projevení úcty Rusku, respektive tehdejšímu SSSR,“ dodal.

Pietní akt se uskuteční také v obci Výprachtice v Orlických horách. Větší změny zde neplánují, zastupitelé obce položí květiny u památníků. „Jeden věnec umístíme u pomníku obětí první světové války a druhý u pomníku neznámého vojína a obětí druhé světové války, sic je na něm rudá hvězda,“ popsal starosta Výprachtic Luděk Skalický.

PUTINOVA ŠÍLENOST

Podle něj oběti válek nemohou za to, čeho se Putin dopouští na Ukrajině. „Ve vzpomínkové řeči Putinovu šílenost samozřejmě uvedu a odsoudím, jako tak činím po celou dobu současného napadení Ukrajiny Ruskem,“ upozornil Skalický.

Tíhu oslav 8. května v souvislosti s válkou na Ukrajině si uvědomuje také odborná veřejnost. „Ztotožňuji se se stanoviskem Armády České republiky, že je potřeba uctít památku všech padlých. Na paměti je ale potřeba mít to, co se v současné době děje na Ukrajině,“ uvedl ředitel Muzea československého opevnění Králíky Richard Sicha a dodal, že muzeum tradičně oslavuje Den vzniku samostatného Československého státu.

Postoj měst a obcí napříč Pardubickým krajem oceňuje také ukrajinská komunita. „Celé dětství jsem vyrůstala v Sovětském svazu. Oslavy tam probíhaly stejně, jako to nyní vidíme v Moskvě,“ vzpomínala žena, která již dvacet let žije v Pardubicích, ale z osobních důvodů si nepřála být jmenována.

Když se do Čech přistěhovala, byla mile překvapena decentností, s jakou se zde k oslavám konce války přistupuje. „Uvědomila jsem si, že je to tak správné. Ruské oslavy jsou dnes ukázkou moci. Jsem velmi ráda, že Česká republika má vůči dnešnímu Rusku a jeho oslavám jasný postoj. Je potřeba Rusku ukázat, že jejich divadlu nikdo nevěří,“ dodala.

Kdy oslavit konec války?

Německo kapitulaci podepsalo hned dvakrát. Poprvé to bylo 7. května ve francouzské Remeši, kde se konec války oslavuje právě v tento den. Stalin však trval na podpisu v Berlíně, který se pak uskutečnil 8. května 1945. Kapitulace Německa vešla v platnost právě v tento den ve 23:01 hodin středoevropského času, to odpovídá minutě po půlnoci času moskevského.

V minulosti se vedly rozsáhlé polemiky nad tím, jaké datum svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen, den, kdy začalo Pražské povstání. Na začátku 50. let tehdejší poslanci rozhodli, že Československo si konec války bude připomínat 9. května.

Sametová revoluce znovu otevřela diskuzi nad revizí státních svátků. Do debaty tehdy vstoupil také poslanec Miloš Zeman, který předložil návrh, aby datum svátku bylo ustanoveno na 8. květen. Ten se pak skutečně stal státním svátkem s názvem Den osvobození od fašismu.