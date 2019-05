Každoročně vzdělávací organizace JA Czech vyhlašuje vítěze soutěže o nejaktivnější učitele v rámci rozvoje sebe samých a svých studentů. Na druhém místě se umístila Elena Tomanová z SPŠ v Brně a třetí místo obsadil Zdeněk Pospíšil z OA, SOŠ a JŠ v Hradci Králové. Slavnostní předání cen proběhne 19. června na ceremoniálu JA Award Ceremony 2019 v sídle amerického velvyslance v Praze.

Učitelé to mnohdy nemají se svými žáky jednoduché, naštěstí se najdou i tací, kde je vztah učitel žák velmi nadstandardní a přátelský.

„O výhře jsem se dozvěděla od studentů JA firmy Paletea. Přišli za mnou o přestávce ve škole a oči jim zářily štěstím. To byla velká změna, protože jindy spíš chodili řešit své podnikatelské problémy a byli skleslí. No a pak to z nich vypadlo! Paní učitelko, vy jste vyhrála, viděli jsme to na Facebooku, sdělili mi. Bylo to velmi emotivní, všichni jsme se objímali a já jim přála, aby vyhráli národní kolo a mohli jet do Francie,“ říká dojatě Jaroslava Knířová.

Za výhru je učitelka podnikání velmi vděčná. „Především děkuji svým studentům, kteří ve firmě pracují na výbornou, vše se za pochodu učí a snaží se nenechat si svoje výsledky jen pro sebe a informují širokou veřejnost v médiích a na sociálních sítích. Ve firmě studenti pracují dobrovolně a ve svém volném čase,“ dodává k umístění Knířová.

(tz, zr)