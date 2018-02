Králíky - Hned čtyři investiční projekty chystá kraj v areálu Středního odborného učiliště opravárenského v Králíkách. Celková investice bude okolo sedmi milionů korun.

Učiliště vyhlíží dělníky i další učně od sousedů.Foto: archiv Pardubického kraje

Zateplí hlavní budovu

Největší prioritu má podle ředitelky školy Petry Doubravové rekonstrukce elektroinstalace na hale dílen, kromě toho kraj chystá i velkou rekonstrukci domova mládeže za více než tři miliony korun.

„Třetím větším projektem je investice do zateplení hlavní administrativní budovy, ve které se nachází také archiv, sborovna, jídelna a kanceláře vedení školy,“ uvedl hejtman Martin Netolický a avizoval další významnou změnu. „Chceme kompletně vymístit učebny z vily do hlavní budovy, což by znamenalo úspory na provozu objektu, ale i větší komfort pro studenty,“ sdělil Netolický.

Přibudou polští žáci

Učiliště v letošním školním roce navštěvují dva polští žáci z Domaszkówa. Podle ředitelky se jim daří v rámci možností dobře. „Potýkají se pouze s drobným neúspěchem, ale to i řada českých žáků. Přechod ze základní školy na školu odbornou není vždy úplně snadný. Nicméně chlapci se adaptují velice dobře,“ uvedla ředitelka s tím, že na příští školní rok je avizovaných dalších pět polských žáků, přihlášku zatím poslal jeden. Přes prázdniny pak pro ně škola chystá kurz češtiny.

Učiliště je také jednou ze zastávek projektu Pardubického kraje TECHNOhrátky, školáci do Králík dorazí 23. května.