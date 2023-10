Technohrátky v Pardubickém kraji lákají žáky základních škol ke studiu technických oborů. Učiliště v Králíkách ve středu hostí akci pro polské studenty.

Technohrátky. Ilustrační foto | Foto: TECHNOhrátky

Ve Středním odborném učilišti opravárenském Králíky se uskuteční ryze polské Technohrátky, jejichž účastníky bude 120 dětí ze sedmi základních škol nacházejících se v příhraniční oblasti s Orlickoústeckem. Autobusy svezou do učiliště žáky a učitele ze tří základních škol v Bystrzycy Klodzké, dále z Krosnowic, Ladeku-Zdrój, Domaszkowa a Miedzylesie. V Králíkách se seznámí s učebním oborem opravář zemědělských strojů a maturitním mechanizace a služby.

„Žáci z Polska začali úspěšně studovat v Králíkách už v roce 2017, takže učitelé mají s výukou zkušenosti. Polské Technohrátky by však mohly být předzvěstí ještě intenzivnější vzájemné spolupráce učiliště a polských základních škol. Pro firmy z okolí to může být současně příležitost jak po vyučení nabídnout zaměstnání kvalifikovaným pracovníkům. Navíc spolupráce skýtá výhody i pro polskou stranu z příhraničí – králické učiliště se totiž nachází mnohem blíž než podobné střední školy v Polsku, nabízí atraktivní benefity a také dopravně je velice dobře dostupné,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast školství Josef Kozel.

Vše o škole a zdejších technohrátkách ZDE

Účastníci polských Technohrátek absolvují stejný program jako v případě klasických zastávek projektu ve středních odborných školách Pardubického kraje. V jeho průběhu se seznámí se zázemím učiliště, učebnami, dílnami, technickým vybavením nebo domovem mládeže. Kromě toho však nahlédnou do základů oborů na pěti speciálních pracovištích. Navštíví postupně autodiagnostiku, autoškolu, obrobnu, svařovnu a zámečnu, následovat bude prohlídka kompletního školního areálu a na závěr vědomostní soutěž. „Jsou pro ně připravené zajímavé i akční aktivity. Vyzkouší si například virtuální svařování na trenažéru, výrobu kovových štítků ke klíčům nebo montáž kol na vozidlo. Čeká je prohlídka strojů, jednoduché činnosti s různými nástroji, jízda na trenažéru i test z pravidel silničního provozu. Mezi průvodce každé školní výpravy byl zařazen vždy i jeden současný polský student, k dispozici budou také tlumočníci a polská učitelka, která do učiliště dojíždí z Domaszkowa,“ uvedl manažer projektu Technohrátky Vladimír Zemánek.

Mohlo by vás zajímat: Velkolepé oslavy Moravské pohraniční: šest parních lokomotiv, několik tisíc lidí

Zdroj: Petr Krňávek

Studenty učiliště láká mimo jiné na svářečské a řidičské průkazy zdarma. Opravář zemědělských strojů je nejuniverzálnějším ze všech strojírenských oborů a zejména proto je atraktivní i pro žáky z Polska. Jeho absolventi se mohou stát automechaniky, soustružníky, kováři, klempíři, zámečníky, obráběči, instalatéry, svářeči nebo řidiči. „Velkým lákadlem pro polské žáky může být nepochybně také možnost získat během studia bezplatně tři svářečské kurzy i tři skupiny řidičského oprávnění, jejichž celková cena dosahuje částky zhruba 135 tisíc korun. Navíc své profesní portfolio mohou obohatit za zvýhodněnou cenu rovněž o řidičské oprávnění na motocykl, osvědčení pro obsluhu vysokozdvižných vozíků nebo obsluhu motorové pily,“ doplnila Helena Bártlová, manažerka projektu Technohrátky.

V uplynulých letech se žáci ze škol v Domaszkowě a Miedzylesie už Technohrátek v Králíkách zúčastnili. Někteří z nich se na základě této zkušenosti do učiliště taky přihlásili. „Z Domaszkowa je to do nějaké polské technické školy dost daleko. Základní slovíčka jsem se rychle naučil. Navíc ještě před nástupem do prvního ročníku jsme měli s paní učitelkou dvoutýdenní kurz. Nejvíc mě bavila praktická výuka. Na učilišti je hodně strojů, je zde možnost udělat si zdarma svářečské a řidičské průkazy. Naučil jsem se opravovat všechno, co jezdí. Traktory, motocykly, osobní auta, vleky, sekačky,“ řekl čerstvý absolvent školy Filip Ziemianek.