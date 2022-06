V budoucnu by tak uprchlíky měli nahradit studenti ze sousední střední průmyslové stavební školy. S financováním velké rekonstrukce, kdy kraj nechá vyměnit 96 oken, koupelny, kuchyňky i vytápění, má pomoci mimořádná dotace z ministerstva.

Budovy bývalého internátu byly řadu let zakonzervované a nevyužívaly se. Po začátku války na Ukrajině je Pardubický kraj vytipoval jako nouzové ubytování pro válečné uprchlíky. Od května tam pak našlo zázemí více než 50 ukrajinských běženců.

„Podle ředitelky Střední průmyslové školy stavební Renaty Petružálkové, která si zajištění ubytování a péči o ukrajinské uprchlíky vzala osobně na starost, se většina uprchlíků chce zpět na Ukrajinu vrátit,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Před nastěhováním utečenců potřeboval objekt úpravy, do kterých se zapojili i studenti sousední střední školy. Učni pomohli zprovoznit 13 let prázdnou budovu. Na oplátku do budoucna získají dostupnější bydlení v blízkosti školy.

Škola na vzestupu

Na střední školy po celém Pardubickém kraji přicházejí početně silnější ročníky, možnost bydlení často chybí. O stavební školu v Rybitví je mezi studenty zájem.

„Jedná se o školu, které se v posledních letech dokázala velmi statečně poprat s dřívějším úbytkem žáků a dnes se řadí mezi školy, které jsou na vzestupu. Tomu odpovídá také zvýšený tlak na ubytovací kapacity, který pociťujeme nejen v Pardubicích. Proto chceme zlepšit a rozšířit ubytovací kapacity v areálu školy,“ dodal hejtman Netolický.

Kraj se proto rozhodl zrekonstruovat hned tři objekty domova mládeže v areálu školy. Prvním projektem je úprava dvou budov, ve kterých nyní bydlí Ukrajinci. Objekty dostanou celkem 96 nových plastových oken a vybavení.

„Naší ideou je, aby poté, co se z objektů odstěhují váleční uprchlíci, byly připraveny pro naše studenty, tedy dvojí užitek z této mimořádné dotační příležitosti,“ uvedl krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr s tím, že předpokládané náklady projektu činí 7,2 milionu korun. Z ministerstva by pak mohlo dorazit 3,6 milionu korun.

Náročnější rekonstrukcí projde zbývající budova v areálu. Stavbaři tam musí vyměnit sociálních zařízení, podlahy, elektroinstalace i vytápění.

„U čtvrtého objektu dojde ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží k vestavbě šesti koupelen s WC, vždy u dvou pokojů v každém podlaží. Součástí projektu je rovněž výměna dveří a v každém podlaží bude řešena kuchyňka,“ sdělil krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

Pomůže stát?

Hejtmanství doufá, že celý projekt pomůže financovat stát. „Tento projekt by mohl být podpořen v rámci mimořádné dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Třetí a nejrozsáhlejší projekt by měl vyjít kraj na 21,5 milionu korun včetně daně,“ informoval mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

O využití bývalého internátu jako ubytovny pro uprchlíky kraj uvažoval už loni v září, kdy vláda hledala ve všech krajích možné ubytování pro 169 Afghánců, které armáda evakuovala z Kábulu. Tehdy ale vedení kraje narazilo na nesouhlas místních i vedení obce Rybitví.