Žamberk – U domu Žabkových v Žamberku – Polsku se v sobotu koná každoroční setkání k připomínce tragického konce paraskupiny Barium. Letos je to 74 let ode dne, kdy členové výsadkové skupiny Barium Josef Šandera a Josef Žižka s vysílačkou Marta nalezli úkryt v domě rodiny Žabkových v Žamberku – Polsku.

Vzpomínkový akt k 73. výročí příchodu paraskupiny Barium do Žamberka - Polska. | Foto: Deník/ Iva Janoušková

Od tohoto dne úspěšně předávali výzvědné informace exilové vládě do Londýna, a to až do jejich odhalení a zatčení gestapem v lednu roku 1945. Památka jejich hrdinských činů bude u pamětní desky na domě rodiny Žabkových uctěna v sobotu ve 14 hodin.