Dnes je 1. dubna, tedy APRÍL.



Doufáme, že jsme vás naší aprílovou zprávou potěšili :-)))

V další etapě výstavba metra naváže pod Palácem Hybských, kde bude přestupní stanice, výstavba linky A. Ta povede od Univerzity Pardubice přes zastávku Aréna a Aquacentrum k nemocnici. Až poté by měla být dostavěna linka B z Hlavního nádraží do Svítkova se zastávkou Taxis poblíž Závodiště.

Zahájení stavebních prací veřejnost s nadšením kvituje. „No sláva. Aspoň se tím tunelem ze státní kasy budu moci projet,“ nadšeně reagovala na sociálních sítích Michaela Malá.

Další z plánů na pardubické metroZdroj: Facebook „Akorát škoda, že dilema, zda se má stanice jmenovat třída Míru, nebo Záchodky, vyřešili tím, že ji posunuli o sto metrů dál,“ odtušil Zdeněk Hoření. Další z diskutérů zase lobbuje za protažení metra až na pardubické letiště. To se totiž má podle jiných vizionářů stát pod novým označením Praha-Východ záložním pro pražskou Ruzyň, která přestává kapacitně dostačovat.

Představy recesistů ožily s přestavbou pardubického Tesca. Tu má totiž na starosti firma Metrostav, což podnítilo fantazie mnohých Pardubáků o tolik oslavované pardubické podzemní dráze. Zvláště vloni na jaře, když prostor vedle bývalého Prioru byl zakryt vysokým stavebním plotem s logem Metrostavu a veřejnost byla zvědavá, co se za hrazením děje.

Naposledy plány na pardubické metro přiživil na podzim roku 2019 Ondřej Hybský, pod jehož palácem by mohla být smyšlená přestupní stanice. Projekt, který představil ve výloze svého domu, byl tehdy nejfotogeničtějším objektem na třídě Míru.

„Když jsme v paláci začali s rekonstrukcí kanalizace, tak se nás kamarádi, když viděli tu obří díru do země, ptali, zda tu nekopeme metro. Že to tak z dálky vypadá. Ta myšlenka mě zaujala, a tak jsem realizoval tuhle legraci. A docela mě překvapil zájem lidí,“ řekl tehdy Hybský.

Plán pardubického metra se v roce 2019 dokonce objevil i na na jednom billboarduZdroj: Reality Hybský

Už před jeho projektem jiní recesisté dokonce založili smyšlené Podzemní Dráhy Města Pardubic (PDMP) a web, kde informovali o pracích na stavbě, jež měly skončit v roce 2009.

Plánované linky metra se ale neustále měnily. Některé počítaly i s propojením s Hradcem a Chrudimí. Aktuálně někteří recesisté uvažují i o další lince, která by Pardubice podzemní drahou propojila s Dolní Moravou pod Králickým Sněžníkem, kde má chatu pardubický hejtman Martin Netolický.

Podle plánů by to byla skutečně expresní linka. První zastávka této linky metra by byla až ve Dvořisku, které leží napůl cesty mezi Vysokým Mýtem a Chocní. To proto, aby se obě sousední radnice nehádaly, která si stanici metra zaslouží víc. Uprostřed polí to tak bude vestibulu s jezdícími schody slušet nejvíc a je to navíc i politicky korektní.

Další stanice bude světovým unikátem - podvodní uprostřed Pastvinské přehrady. Cestující tak budou moci obdivovat přímo z nástupiště kapry, cejny a líny, v létě pak i vnadná těla potápějících se slečen v bikinách.

Cílovou stanicí bude pak chata Slaměnka nad Dolní Moravou, odkud budou moci cestující pokračovat pěšky po modré turistické značce vzhůru do oblak na Stezku v oblacích, na budovanou polskou rozhlednu na vrcholu Králického Sněžníku, nebo na chystanou nejdelší visutou lávku světa, která se zde má v květnu otevřít.