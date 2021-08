U Lanškrouna odhalili pomník zesnulému závodníkovi. Posvětil jej Czendlik

Je to přesně rok ode dne, kdy se Jiří Los chystal na závod do vrchu v Albrechticích. Během tréninku však ve velké rychlosti nezvládl zatáčku, narazil do stromu a na místě zemřel. Organizátoři letošního ročníku proto uspořádali pietní akci, během které odhalili pamětníku desku. Tu posvětil také lanškrounský kněz Zbigniew Czendlik.

Pomník zesnulému závodníkovi Jiřímu Losovi. | Foto: Marie Hrynečková/Lanškrounsko.cz

K uctění památky památky zesnulého závodníka vyjela v pátek v podvečer kolona aut k místu nehody. Tam byl, na dohled pod bývalou budovou řádových sester na Laudoně, vybudován kamenný pomník. Smuteční řeč pronesl ředitel závodu Aleš Gänsdorfer, který poděkoval všem, kteří se na zhotovení pietního místa podíleli a také vzpomenul na závodníka. Pomník posvětil také kněz Zbigniew Czendlik. Na závěr se lidé přišli k pietnímu místu poklonit a na pomník přinesli také smuteční věnce. Nešťastná nehoda se stala 22. srpna minulého roku. Stalo se tak po osmé hodině ráno. Vůz značky Mitsubishi sjel z trati do lesa, kde následně narazil do stromu. Jeho řidič, i přes veškeré úsilí záchranářů, kteří na místě zasahovali, svým zraněním podlehl. Jiří Los mladší se narodil 23. října roku 1975 do závodnické rodiny. Jeho otec je bývalým úspěšným automobilovým jezdcem a jablko tak nepadlo daleko od stromu. Jeho automobilová kariéra začala v roce 2005. Tento věčně se usmívající závodník a otec dvou dětí se účastni závodů jak na české, tak i na evropské scéně.