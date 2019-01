Ústí n. O. - Rozhovor s ústeckým starostou Richardem Peškem na téma koupě areálu firmy Perla.

Budova Perly v Ústí nad Orlicí. | Foto: DENÍK/David Chládek

Nedávno přinesl Deník informaci o tom, že je na prodej rozlehlý areál firmy Perla v centru bývalého okresního města. V souvislosti s touto skutečností jsme zveřejnili také vyjádření ústeckého místostarosty Luboše Bäuchela, který prohlásil, že radnice zvažuje možnost koupě zmíněného areálu.

O záměru se v pondělí jednalo u „kulatého stolu“, k němuž usedli představitelé všech volebních subjektů, které jsou v městském zastupitelstvu. O výsledcích jednání jsme hovořili s ústeckým starostou Richardem Peškem.



Perla je na prodej. Jak se k této skutečnosti postaví město?

Určitě existuje zájem města za rozumnou cenu získat toto území v centru. V pondělí jsem svolal „kulatý stůl“ se zástupci koalice i opozice, ze kterého vyplynul zájem všech získat toto území.



Co znamená za rozumnou cenu?

Za prvé to znamená, že pro nás, logicky, se výpočet ceny odvíjí od ceny za metr čtvereční. To jest, že jsou ceny pozemků ve městě obvyklé a cena celková dělena plochou nemůže být ve výsledku extrémní, neboť jsme v Ústí nad Orlicí nikoli na Praze 2 čili Vinohradech. Ale toto vše bude součástí obchodních jednání.



Je známo, že na tomto území jsou určité finanční zástavy…

Ano, ale to je věcí prodávajícího, aby se s tím vypořádal… Našemu Tepvosu majitel také dluží a právě v rámci této transakce jsme ochotni, máme povinnost, udělat cokoli, abychom tento dluh dostali zpět.



Co plánuje město s plochou Perly, která je téměř osmkrát větší než ústecké náměstí?

Za prvé je to jedinečná šance, jak vytěsnit z centra fabriku a získat volné území takovýchto rozměrů. Kdybych měl použít drsnější příměr, tato šance byla v Evropě po druhé světové válce a my ji máme za míru a klidu v první dekádě 21. století… Za druhé, a tady bych chtěl, aby se každý přenesl o sto let kupředu a řekl si, co ve městě bude vždy potřeba – parkoviště, třeba podzemní a třeba zdarma; parky: uprostřed města centrální park, to je přece šance, kterou každé město nemá; a také bydlení a služby.



O plochu Perly mají ovšem také zájem developeři…

Asi ano…Víte, developeři mají obecně pověst štik, které připravují pozemky pro budoucí prodej za účelem tvrdých zisků. Pochybuji, že by se developeři na území uprostřed Ústí nechtěli domluvit prostřednictvím vedení města s občany! Pokud město toto území získá, nepochybně nabídne jeho část i developerům, ať už pro výstavbu bytů, nebo prostorů pro obchod a služby.⋌ (re)