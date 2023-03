/FOTO, VIDEO/ Mrtvá a zubožená zvířata našli loni v únoru policisté a zástupci veterinární správy v areálu bývalé továrny v Radhošti u Vysokého Mýta. Zvířata, která přežila, putovala do tří záchranných stanic. Až na dvě výjimky si je ale nedávno od nich převzal majitel ze středních Čech, jemuž se chovatel z Radhoště měl o zvířata předtím pouze starat. Veterinární správa však zjistila, že ani právoplatný majitel, kterému byla zvířata vrácena, nemá u sebe vyhovující podmínky k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči. Pořádně se ani neví, kde je má.

Asi dvouletá týraná samice rysa ostrovida | Video: Záchranná stanice Vlašim

Samice rysa ostrovida, která je jednou z výjimek, proto dál zůstává v dočasné náhradní péči záchranné stanice ve Vlašimi. „Veterinářka u ní zjistila změny na páteři. Ty byly zřejmě způsobeny tím, že ji nějaká paní v Radhošti vodila okšírovanou na vodítku jako psa po venku. Každopádně my jsme se proti rozhodnutí o navrácení zvířete vydanému vysokomýtským odborem životního prostředí odvolali ke krajskému úřadu v Pardubicích. Tam naše odůvodnění potvrdili a rys dál zůstává v naší péči,“ řekla vedoucí vlašimské záchranné stanice Alena Konvalinová.

Její slova potvrdil vedoucí krajského odboru životního prostředí Martin Vlasák. „Veterinární správa zjistila, že majitel nemá žádné oprávnění zvíře chovat, a z tohoto důvodu jsme stanovisko Vysokého Mýta zrušili s tím, že souhlas nebude vydán do té doby, než majitel rysa předloží potřebná povolení,“ řekl Vlasák.

Odbor životního prostředí ve Vysokém Mýtě musí rozhodnutí respektovat. „Krajský úřad nám věc vrátil k dalšímu projednání a my postupujeme v souladu s jeho rozhodnutím. Správní řízení pokračuje a my čekáme ještě na další doplnění,“ uvedla vedoucí vysokomýtského odboru životního prostředí Veronika Richtrová.

Ředitel Krajské veterinární správy (KVS) Pardubického kraje Josef Boháč podotkl, že je nutné, aby Vysoké Mýto jako obec s rozšířenou působností (ORP) s KVS spolupracovalo v zájmu týraných zvířat. „Opakovaně jsme žádali, abychom byli dopředu informováni o dalších krocích. To se bohužel nestalo, ORP předběžnou náhradní péči o zvířata ukončila a majitel zvířat si je odvezl. V současné době se došetřuje, kam byla zvířata z této kauzy umístěna,“ pokračoval Boháč.

Poté, co byla zvířata loni odchycena a umístěna do záchranných stanic, za jejich pobyt a léčbu platilo Vysoké Mýto. Podle Boháče je zájmem veterinární správy především zajistit, aby se týraná zvířata dostala do dobrých podmínek. „Pokud se však ORP snaží pouze co nejrychleji z ekonomických důvodů ukončit náhradní péči, potom se dostává péče o zvířata až na poslední místo, potírá se smysl ochrany zvířat a s tím se veterinární inspektoři jen velmi těžko smiřují,“ podotkl ředitel krajské veterinární správy.

Majitel zvířat Ladislav Rabina, který žije ve středních Čechách, má registrovaný chov exotických ptáků a savců. Na samici rysa ostrovida už má kupce z Jihomoravského kraje, který měsíce čeká na povolení tamní veterinární správy.

„Já ji chovat nechci, mám spoustu jiných zvířat. Záchranné stanici ve Vlašimi jsem ji nabízel. Nechte si ji, povídám, ale dejte mi za ni deset syslů, které bych umístil do prostoru, kde chovám jeřáby. Bylo by hezké, kdyby na té louce žili. Ale můj návrh byl odmítnut,“ řekl Deníku Rabina, který podle svých slov velmi lituje, že se jeho zvířata v Radhošti ocitla. „Kdybych tušil, co se tam děje, nikdy bych je tam nedal,“ poznamenal.

Záchranná stanice z Vlašimi výměnný obchod odmítá. „Naši sysli patří Agentuře ochrany přírody a krajiny, je na ně záchranný program. A i kdyby nebyl, tak naše záchranná stanice rozhodně se zvířaty nekšeftuje,“ zdůraznila vedoucí vlašimské záchranné stanice Alena Konvalinová.

V objektu v Radhošti u Vysokého Mýta bylo loni zjištěno celkem 36 dravých ptáků s různým stupněm ohrožení a šest šelem - ženetky tečkované, servali stepní a rys ostrovid - ve zcela nevyhovujících chovných podmínkách. Malé sovy živořily v papírových krabicích narovnaných na sobě bez přístupu světla, dna krabic byla promočená exkrementy. Dvě ženetky tečkované byly chované společně v malé přepravce pro kočky, zraněný serval pobýval v o málo větší plastové přepravce, ve které se nemohl ani pořádně narovnat. Rys ostrovid byl chován v kotci o ploše 6 metrů čtverečních a třeba výři byli vězněni v klecích na zemi o výšce pouze jeden metr.

Video z Radhoště při loňském zásahu policie:

Zdroj: Karolína Velšová

„Když jsem do Radhoště vloni přijel, nebylo mi z toho pohledu dobře. Takový bordel jsem v životě neviděl. O pomoc nás tehdy požádala krajská veterinární správa a po příjezdu na místo bylo jasné, že stav zvířat uspokojivý rozhodně nebyl,“ řekl Milan Oppa ze Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka na Chrudimsku.

Na základě podnětu občanů, že se v blízkosti silnice č. I/35 u Vysokého Mýta volně pohybuje serval, provedla KVSE telefonické šetření, při kterém zjistila majitele uniklého zvířete. Jednalo se o osobu, kterou již v minulosti veterinární inspektoři kontrolovali v souvislosti s podněty na týrání zvířat. V minulosti tento chovatel držel část zvířat (sokolnické dravce včetně druhů CITES) ve venkovním prostředí u nemovitosti, ve které bydlel. Při kontrolách opakovaně až na výjimky odmítal umožnit kontrolu vnitřních prostor nemovitosti. V chovu bylo opakovaně zjištěno týrání zvířat nevhodnými podmínkami a chov lišek bez povolení.



Chovateli předem neohlášená kontrola proběhla dne 2. 2. 2022 za účasti Policie ČR, která veterinárním inspektorům umožnila vstup do nemovitosti a prohlídku všech prostor domu (bývalé továrny). V objektu bylo zjištěno celkem 36 dravých ptáků s různým stupněm ohrožení a 6 šelem (3 ženetky tečkované, 2 servali stepní a 1 rys ostrovid) ve zcela nevyhovujících chovných podmínkách např. malé sovy v papírových krabicích narovnaných na sobě – zvířata zde živořila bez přístupu světla, dna krabic byla promočená exkrementy. Dvě ženetky tečkované byly chované společně v malé přepravce pro kočky, zraněný serval byl chovaný v o málo větší plastové přepravce, ve které se nemohl ani pořádně narovnat. Další serval, odchycený u silnice R35, byl umístěn v jedné z továrních hal, ve tmě a v zimě. Rys ostrovid byl chován v kotci o ploše 6 m2. Z ptáků byli např. výři viržinští chováni v klecích na zemi o výšce pouze 1 metr.

V místnostech na zemi i v mrazicích boxech byla nalezena uhynulá zvířata – celkem asi 30 ptáků a 1 malá šelma, pravděpodobně ženetka. V okolí domu a na louce byla zjištěna těla mrtvých lišek a kozy v různém stupni rozkladu, dle vyjádření chovatele měly kadávery těchto zvířat sloužit ke krmení.



Na základě zjištěných skutečností byla přizvána kriminální policie, která si případ převzala a začala šetřit jako podezření z trestného činu zanedbání péče o zvířata a týrání zvířat. Šetření pokračuje dosud.



O situaci okamžitě informoval i kolegy ze záchranných stanic ve Vlašimi a Bartošovicích u Nového Jičína. „Museli jsme si je rozdělit, k nám by se všechna zvířata nemohla umístit, protože jsme čekali na obvyklý jarní příval mláďat,“ vysvětlil Oppa. Do péče se stanici Pasíčka dostalo třináct sov a dravců. „Byli krmeni, to ano. Ale žili v nevyhovujících podmínkách, ve stísněných prostorech. Všichni byli plní parazitů, měli poškozená opeření do krve. Léčba byla náročná, ale dali jsme je do kupy,“ poznamenal.

Radhošťští sirotci zůstali v Pasíčkách do června, kdy vysokomýtský odbor životního prostředí vyhověl majiteli v jeho žádosti o jejich navrácení.

„Předali jsme mu všechny, až na jednu poštolku. Ta byla umístěna mezi divoké poštolky určené na vypuštění do volné přírody. Ztratila krotkost a stala se jednou z nich,“ dodal Milan Oppa.

Případem týrání zvířat se stále zabývá policie. „Je i nadále ve fázi prověřování. V současné době čekáme na výsledky doplňujícího znaleckého posudku a po jejich obdržení bude ve věci rozhodnuto,“ uvedla mluvčí krajského ředitelství policie Andrea Muzikantová.

Papírově bezprizorní zvíře. Dokud nebude mít majitel patřičná povolení k chovu se zvláštní péčí, rys zůstane ve vlašimské záchranné stanici.Zdroj: Záchranná stanice Vlašim

Jestliže majitel rysí samice nemá patřičné podmínky k chovu vyžadujícímu zvláštní péči doložené certifikací, zvíře by se mohlo dostat do lepšího prostředí. Avšak podle zákona neexistuje takzvané zabavení věci, takže rys zůstává papírově viset v prostoru.

Chovatele z Radhoště se redakci nepodařilo kontaktovat. Podle veterinární správy jde o osobu, kterou inspektoři už v souvislosti s podněty na týrání zvířat několikrát kontrolovali. „Opakovaně až na výjimky odmítal umožnit kontrolu vnitřních prostor nemovitosti. V chovu bylo několikrát zjištěno týrání zvířat nevhodnými podmínkami a chov lišek bez povolení,“ uvedl Boháč.

V okolí areálu v Radhošti, kde zvířata pobývala, je údajně klid. Není zřejmé, zda chovatel má v péči další tvory. „Ti dravci a šelmy pobývali v Malejově, což je naše místní část, v bývalé tkalcovně. Jestli tam ještě nějaká zvířata jsou, netuším, ale někdo tam je. Každopádně je okolo velký binec," poznamenal místostarosta Radhoště Stanislav Sýkora.