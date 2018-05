Týmy Cyklo Glacensis čeká jízda do Polska

Pardubický kraj - Východem Čech projede Cyklo Glacensis 2018. Sedmnáctý ročník mezinárodní cyklistické akce zahájí v česko-polském příhraničí cykloturistickou sezonu. Opět ji zaštítil náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

„Ze sedla kola člověk krajinu pozná skutečně fyzicky, je to rozdíl proti jízdě autem a navíc společně prožitá cesta lidi sbližuje,“ uvedl Línek a účastníkům popřál dobrou formu do kopců a pěkné počasí. Akce pořádané Regionem Orlicko-Třebovsko se zúčastní 18 týmů, odstartují v pátek z deseti českých a osmi polských měst v příhraničí. Z českých měst vyjedou týmy z Ústí nad Orlicí, České Třebové, Brandýsa nad Orlicí, Chocně, Žamberka, Králík, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Náchoda a Bačetína. V každém pojede více než deset cyklistů a po různých trasách dojedou do cíle symbolicky v blízkosti česko-polské hranice. Ten je letos v polském Zielenieci v resortu Absolwent, kde se očekává až 250 cyklistů.

Akci od prvního ročníku podporuje také Královéhradecký kraj. „Rozvoj cyklistiky patří mezi priority Královéhradeckého kraje, protože zvyšuje jeho konkurenceschopnost v oblasti cestovního ruchu. Ten se na tvorbě HDP v kraji podílí čtyřmi procenty. Kraj proto podporuje budování dálkových cyklotras,“ řekl hejtman Jiří Štěpán. Účastníky Cyklo Glacensis přijede do Zieleniece podpořit také první náměstek Královéhradeckého kraje. „Královéhradecký kraj financuje provoz cyklobusů částkou okolo tří milionů korun ročně. Tímto způsobem dokážeme krásy Českého ráje, Kladského pomezí, Orlických hor i Krkonoš přiblížit prakticky všem občanům. Já sám nejraději vyrážím do skalních měst Broumovského výběžku,“ prozradil náměstek hejtmana Martin Červíček.

V polském resortu Absolwent bude na závěr akce připraven kulturní a společenský program.