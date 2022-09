Vrásky dělá veřejnosti například autobus, který pravidelně jezdil ze zastávky Tvardkova v Ústí nad Orlicí v 6.22. „Bydlím v Ústí nad Orlicí a já i můj syn denně dojíždíme do práce a školy do České Třebové. Syn se spolužáky jezdil vždy v 6.20 k poliklinice v České Třebové. To ale tento školní rok neplatí. Jak se máme nyní dostat včas do školy,“ ptá se řečnicky Olga Břízová, která pracuje jako asistentka pedagoga.