Ve východních Čechách odstartoval 25. ročník festivalu Týdny pro duševní zdraví (TDZ). Do pořádání se zapojilo 16 neziskových organizací, které v termínu od 10. září do 16 října připravily bohatý program ve 13 městech.

Začal 25. ročník festivalu Týdne pro duševní zdraví. | Foto: archiv pořadatele

Kampaň Týdny pro duševní zdraví se zasazuje o zvýšení povědomí společnosti o problematice duševního onemocnění a přijímání lidí s duševní nemocí veřejností bez předsudků. „Týdny pro duševní zdraví ve východních Čechách již několik let nesou podtitul ,každý máme hlavu na něco jiného‘. Jejich akce jsou velmi pestré a různorodé. Ukazují, že každý člověk umí a také má rád něco jiného, protože jsme každý originál, a právě ta jedinečnost každého z nás dělá svět zajímavým. Tedy to, že má někdo například nějaký handicap, by neměl být důvod k jeho společenskému odmítání a izolaci. To platí i pro lidi s duševním onemocněním,“ říká organizátorka TDZ Michaela Venclová z Péče o duševní zdraví.