Turistická rarita byla otevřena. Dnes pro novináře, v pátek všem návštěvníkům

/FOTO, VIDEO/ Nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721 se v pondělí dopoledne otevřel pro novináře. A my jsme byli u toho! Podívejte se, co vás od pátku čeká…

Visutý most na Dolní Moravě | Video: Deník