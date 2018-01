Turisté zahájili rok prvním výšlapem

Ústí nad Orlicí - Klub českých turistů Ústí nad Orlicí má první akci letošního roku už za sebou. Prvního ledna uspořádal Novoroční výstup na Andrlův chlum.

Novoroční výstup na Andrlův chlum.Foto: Lukáš Prokeš

Pohyb v přírodě lidi stále láká a bylo to znát i na počtu účastníků, pořadatelé zaregistrovali 1105 lidí. Nejstaršímu seniorovi z České Třebové bylo 94 let, nejmladšího nenarozeného účastníka nesla maminka v bříšku. „Byl to devatenáctý ročník, za devatenáct let se prezentovalo celkem 19 653 milovníků zimní přírody,“ dodal další čísla ze statistiky Milan Richter z KČT Ústí nad Orlicí. Cíl byl na chatě Hvězda na Andrlově chlumu, kde se toho dne odehrála i jedna slavnostní událost. Mořeplavec Rudolf Krautschneider pokřtil knížku Milana a Květy Richterových Sen o Mont Blancu se vyplnil.

Ústečtí turisté opět mysleli i na potřebné, při akci „Novoroční čtyřlístek“ se pro ně tentokrát vybralo 5523 korun, za patnáct let už celková částka přesáhla 55 tisíc korun.

Klub českých turistů Ústí nad Orlicí pořádá během roku více akcí pro pěší i cyklisty, například 22. dubna se pojede 33. ročník Kolem Pastvinské přehrady, na 13. 5. se chystá 23. ročník akce K rozhledně Andrlův chlum nebo 2. června bude na řadě 42. ročník pochodu a cyklojízdy Orlickým podhůřím.

Rok 2018 bude ve znamení výročí. „Klub českých turistů letos oslaví 130 let, náš v Ústí nad Orlicí sto let,“ připomněl Milan Richter. Ke kulatinám organizovaných turistů bude v Ústí nad Orlicí připravena výstava, její zahájení je plánováno na září.

Největší turistické akce v regionu

● Přes střechu Evropy – Memoriál J. Hamerníka

47. ročník: 3. 2. 2018, 9.00 Borová u Poličky



● Jarní přírodou

42. ročník, 17. 3. 2018, 7.00 – 10.00, hřiště na Čtvrtničkách



● Vandr skrz Maló Hanó

51. ročník 14. 4. 2018, 7.00, náměstí TGM, radnice Moravská Třebová



● Přes tři hrady, přes tři hrady na kole

46. ročník, 5. 5. 2018, 7.00 – 11.00

Hřiště Sopotnice; Domov pod hradem Žampach; Potštejn – Bělisko



● Pochod Přes kopce a dolíky

9. ročník 9. 6. 2018, 8.00 – 11.00 Dolní Dobrouč, fotbalové hřiště za kostelem



● Lanškrounská kopa

50. ročník start PÁ 7. 9. 2018 20.00 100 km Dělnický dům; zbývající trasy SO 8. 9. 2018 7.00 – 9.30 náměstí J. M. Marků



(Zdroj: www.kct.cz)